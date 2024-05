Sandra Barneda desmonta este detalle de Arantxa del Sol tras su desplante en ‘Supervivientes’

Este miércoles, ‘Así es la vida’ ha analizado todo lo que pasó en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ con el regreso de Arantxa del Sol y todo lo que dijo sobre su cambio de parecer con Ángel Cristo. Sin embargo, la actitud que tuvo la ex concursante no ha terminado de gustar y Sandra Barneda no ha dudado en criticarla.

Y es que el hecho de que Arantxa del Sol se plantara ante ‘Supervivientes’ y asegurara que ella no quería hablar de nada que no tuviera que ver con el reality ha hecho que muchos cuestionen a la presentadora por tirar la piedra y esconder la mano.

Todo después de que siga en el aire el motivo por el que Arantxa del Sol decidió no seguir su relación con Ángel Cristo tras pasar por playa Limbo y no querer saber nada de él con su vuelta. En este sentido, se ha hablado de que Ángel Cristo podría haber estado hablando de la supuesta relación que tuvieron Finito de Córdoba y Ana Herminia.

«El tema es que hubo un momento en el que Kiko Jiménez intentó mediar y le dijo porque no hablas con Ángel porque de momento Ángel ha negado la mayor. No ha dicho que ha dicho eso y ha dicho otra cosa, a lo mejor se ha producido un teléfono escacharrado», sostenía Sandra Barneda. «No Sandra, aquí no se ha podido producir ningún teléfono escacharrado porque esto es así», le replicaba Alejandra Rubio y akoke recordaba que lo había comentado Ana Herminia.

«No, Ana Herminia lo dijo porque se lo preguntaron, no porque fuera ella a sentarse y a contarlo. Es un rumor que trajo un periodista, ella no se sentó para contar eso», defendía Barneda. «Yo lo que digo es que ese rumor es el que Ángel se encarga en la playa de contárselo a todos sus compañeros», proseguía diciendo Alejandra. «Eso no es verdad, ¿Dónde están las imágenes?», cuestionaba entonces Antonio Montero. «Si lo dicen todos será por algo», le contestaba Carmen Borrego.

Sandra Barneda cuestiona la actitud de Arantxa del Sol

Tras ello, Sandra Barneda recordaba que hay dos versiones sobre este asunto. «Por un lado los que dicen que Ángel va contando esto por detrás y luego Ángel que dice que quiere aclararlo porque él no ha contado eso. Y no lo sabemos», recalcaba la presentadora. A lo que Alejandra Rubio le recordaba que todos los expulsados que han vuelto a España han contado que Ángel lo iba diciendo.

«¿Pero y por qué nadie ha dado la cara en la palapa?», insistía Montero. «Esto no ha salido en Honduras porque Arantxa no ha querido contarlo», le contestaba Borrego. «Yo a Arantxa la entiendo pero no entiendo que ayer no dijera esto me lo contó mengano o fulano», cuestionaba el colaborador. «Pero si lo ha dicho, ha dicho que se lo contó Blanca cuando llegó a Limbo», le aclaraba Carmen Borrego.

«Hay algo que es ingrato y es dejar al espectador a medias»

Pese a todo, Sandra Barneda no se cortaba al señalar a Arantxa del Sol. «Yo creo que hay algo que es ingrato y entiendo a todas las partes. Pero cuando tú entras en un reality lo que no puedes hacer es generar algo que incluso el espectador no entiende lo que está pasando, estamos hablando de medias verdades y eso es una pena porque una de las reglas número uno cuando entras en un reality es no dejar al espectador a medias», se atrevía a decir la presentadora.

«Allí se habla a medias y no se dice claro es porque Arantxa siempre ha querido proteger a su familia y yo lo entiendo. No quiere hablar de eso», proseguía defendiendo Borrego. «Pero es que si entras en un reality…», le cuestionaba entonces Almudena del Pozo. «Pero cuando llegas a España y hay concursantes que han hablado de ello, cuando llega Arantxa tendría que, intentando respetar a su familia por supuesto, no dejar al espectador a medias porque no nos enteramos de nada«, insistía Barneda.

«Nos enteramos por detrás y yo creo que eso hay que hablarlo o al menos decir quién dijo qué y quién contó eso. Es que luego vendrá la otra versión y ahí viene el teléfono escacharrado», concluía Sandra Barneda.