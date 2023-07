Telecinco ficha a un rostro de TVE como presentador de ‘La última noche’ con Sandra Barneda

Quedan dos días para que Telecinco estrene ‘La última noche‘, su nueva apuesta para la noche de los viernes tras el final del ‘Deluxe’ tras 14 años. Hasta ahora poco sabíamos del espacio que presentará Sandra Barneda y que produce Cuarzo Producciones (‘Así es la vida’).

Por el momento no hay muchos detalles, pero sabemos que ‘La última noche’ será un formato que combinará temas de actualidad y debates con asuntos de la crónica social con entrevistas que se enfrentará a ‘Password‘ en Antena 3.

Lo que se desconocía hasta ahora es que Sandra Barneda no estará sola en las labores de presentación. Así, al igual que ocurre con César Muñoz en ‘Así es la vida’, la catalana contará con un rostro masculino que le acompañará en ‘La última noche’. Se trata de Pablo González-Batista.

Pablo González-Batista da así el salto a Mediaset tras ocupar actualmente el puesto de director de contenidos de Sonora, la plataforma de audio de Atresmedia. Además, es uno de los guionistas de ‘Cachitos de hierro y cromo’ y por ende uno de los responsables de los célebres rótulos que aparecen en el programa que presenta Virginia Díaz en La 2.

La nueva promo de ‘La última noche’ y su plató

Imagen del plató de ‘La última noche’ | Telecinco

Pero además en la nueva promo de ‘La última noche’ también podemos ver por primera vez el plató en el que se emitirá el programa que presentan Sandra Barneda y Pablo González-Batista. Un plató moderno en el que se puede ver una especie de escenario así como dos mesas donde se situarán previsiblemente los colaboradores. Al parecer, dicho plató se sitúa en los estudios que Mediaset tiene en Villaviciosa de Odón.

«¿Sandra qué harías si fuera tu última noche?», le pregunta Pablo González-Batista a Barneda en la promo. «Pasarla contigo y montar un show», le responde la catalana. «Una buena fiesta en un espacio incréible como este», prosigue diciendo él. «Oye este plató me encanta», confiesa Barneda.

«Y haciendo cosas que no hemos hecho en televisión porque total es la última noche», explica Pablo dejando entrever por dónde irán los tiros del formato. «Sí, si no nos vienen a contar cosas que no nos interesan», apostilla Sandra Barneda sobre los invitados de ‘La última noche’.

Tras ello, Pablo le pregunta a su compañera qué le parecen los viernes y qué tiene que hacer ese día. «Los viernes me encantan para La última noche», asevera la presentadora. «¿Y por ejemplo este qué vas a hacer», le repregunta él. «Celebrar contigo y con vosotros la última noche», termina diciendo Barneda.