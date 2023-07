Bosco decide romper de raíz con estos inesperados concursantes de ‘Supervivientes’

Bosco Martínez-Bordiú, flamante e inesperado ganador de ‘Supervivientes 2023‘, concedió su primera entrevista a ‘Así es la vida’, el nuevo programa vespertino de Telecinco que ha tomado el relevo de ‘Sálvame’. Y además de hacer un repaso a los momentos más destacados de su concurso y su incipiente relación con Adara, se le puso en alguna tesitura comprometida.

Si algo ha caracterizado al sobrino de Pocholo es su carácter poco combativo, que se ha mantenido de perfil en la mayoría de las situaciones y que ha rehuido de mojarse siempre que se le ha requerido. Por eso, Sandra Barneda y sus colaboradores le obligaron a que por fin entrara al trapo.

La presentadora del nuevo magacín le preguntó con qué dos concursantes con los que ha compartido aventura no volvería a tener relación ahora que ha acabado todo. En un principio, Bosco se mostró dubitativo, pero ante las insistencias terminó dando dos nombres de manera muy clara. ¡Aleluya!

«No volverme a hablar es complicado, pero creo que con quien no me llevaré será con Raquel Mosquera y Sergio (Garrido)», fueron las tajantes palabras del superviviente. Eso sí, sobre si no querría saber nada de ellos, matizó: «No es no saber nada, pero es que tengo menos afinidad».

Bosco habla de su trastorno de hiperactividad

Por otro lado, Bosco Martínez-Bordiú se sinceró como nunca y también conversó sobre el trastorno de hiperactividad que tanto marca su personalidad y que le ha ocasionado problemas desde que tan solo era un niño. «Tuve la suerte de estar en un colegio estupendo y de que mis padres me dieran un enorme apoyo. Pero me costaba más que a los demás. Cuando te metes en una habitación y el silencio te distrae, es complicado», compartió.

«Desde muy pequeño no he sido fácil, siempre se me han ocurrido ideas de bombero de pequeño, sentía que en el colegio todos mis hermanos han sido ases y yo nunca he sido tan bueno, si que sentía que si he sido un poco de decepción para mi familia», lamentó el joven ante Sandra Barneda.