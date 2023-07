Un colaborador de ‘Sálvame’ se cuela por sorpresa en ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda

Este lunes se cumple una semana desde el estreno de ‘Así es la vida‘. El programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz sigue sin llegar a los datos que cosechaba ‘Sálvame’ hasta entonces’ y es que ambos programas son muy diferentes.

Ya durante la presentación de ‘Así es la vida’, Mediaset quiso marcar distancias con el programa de La fábrica de la tele. De hecho, no dudaron en defender el hecho de que no estuviera ningún colaborador de ‘Sálvame’ ni en este nuevo formato ni en ninguno de los de Telecinco por ahora.

«Con el tiempo no lo sabemos, puede que sí o puede que no regresen a la tele. Pero ahora mismo no tiene sentido tirar por el continuismo. Se merecen un descanso después de 14 años», remarcaba Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset en la presentación de ‘Así es la vida’.

Tan solo un reportero de ‘Sálvame’, Babi Solano forma parte del equipo de ‘Así es la vida’. Así como algunos ex redactores de ‘Viernes Deluxe’ como Pepe Zarza. Pero este lunes, uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ se colaba por sorpresa en ‘Así es la vida’.

Así, Alonso Caparrós aparecía este lunes en el reportaje de ‘Así es la vida’ en el Orgullo LGTBIQ+ de Madrid después de que la reportera del programa de Sandra Barneda subiera a la carroza en la que se situaba el presentador y colaborador de ‘Sálvame’.

«¿No me digas que te han mandado hoy a trabajar? Pues abandona, deja la cámara ahí y diviértete. Diviértete y alza la voz que hace mucha falta», le decía Alonso Caparrós a la reportera de ‘Así es la vida’.

Pero además, el colaborador de ‘Sálvame’ lanzaba un mensaje a todo el equipo de ‘Así es la vida’. «Desde aquí os voy a decir una cosa. Ánimo muchachos que estáis en el buen camino, perseverar que ya veréis como todo va viento en popa a toda vela», remarcaba Caparrós.