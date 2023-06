Este es el único rostro de ‘Sálvame’ que rescata Sandra Barneda para ‘Así es la vida’

Hasta que llegue Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’ en septiembre, serán Sandra Barneda y César Muñoz los que se encarguen de la franja vespertina de la cadena de Mediaset desde el próximo lunes en ‘Así es la vida‘ tras el final de ‘Sálvame’.

‘Así es la vida’ será un nuevo espacio abierto a la actualidad y al entretenimiento con un punto de vista desenfadado y divertido producido por Cuarzo Producciones. Durante su presentación, a la que ha acudido El Televisero, este jueves se ha querido marcar distancias con ‘Sálvame’.

En este sentido, pese a que desde la productora han asegurado que no ha «habido ningún veto a nadie de ‘Sálvame'» a la hora de escoger colaboradores; desde Mediaset si que se ha querido dar carpetazo a la posible continuidad de los colaboradores más emblemáticos en alguno de los programas de la cadena de forma inmediata.

«El equipo que ha hecho Sálvame se merece un descanso después de acompañarnos diariamente durante 14 años«, recalcaba Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset España al preguntarle por este asunto.

«Con el tiempo no lo sabemos, puede que sí o puede que no regresen a la tele. Pero ahora mismo no tiene sentido tirar por el continuismo«, añadía el directivo de Mediaset sobre el futuro más inmediato de rostros como Lydia Lozano, Kiko Hernández o Belén Esteban.

Un reportero de ‘Sálvame’ ficha por ‘Así es la vida’

Baby Solano, reportero de ‘Sálvame’

Sin embargo, pese a que no habrá ni un solo colaborador de ‘Sálvame’ en ‘Así es la vida’, el programa que presentan Sandra Barneda y César Muñoz si que contará con una cara reconocida del programa de La fábrica de la tele y que de hecho ha participado este jueves en el penúltimo programa.

Hablamos de Baby Solano, el reportero que se ha encargado durante los últimos meses de cubrir toda la información desde las islas Canarias. Así, el periodista ha cubierto recientemente el fallecimiento de Mari Carmen y sus muñecos o toda la información relativa a Anabel Pantoja.

Una función que repetirá en ‘Así es la vida’. Así, Baby Solano se mantendrá como corresponsal del nuevo programa en las islas Canarias siendo el único rostro visible de ‘Sálvame’ en dar el salto al programa que tomará el relevo del espacio de La fábrica de la tele.

No obstante, no será el único rostro del universo ‘Sálvame’ en formar parte del equipo de ‘Así es la vida’. Y es que David Linares, subdirector de ‘Sálvame’ y ex director de ‘Socialité’ será uno de los subdirectores del formato de Sandra Barneda. Además también hay varios redactores de ‘Sálvame’ y ‘Viernes Deluxe’ que trabajarán en el nuevo programa de Cuarzo Producciones.