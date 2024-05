El Dúo Dinámico da la puntilla a Nebulossa con lo que dice de «Zorra» a horas de la final de Eurovisión

Este sábado 11 de mayo se celebrará en Malmö (Suecia) la gran final de Eurovisión 2024. Cuando apenas quedan unas horas para que Nebulossa se suban al escenario con su tema ‘Zorra’, El Dúo Dinámico han sido los últimos en pronunciarse sobre la propuesta española.

El dúo formado por Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, quienes escribieron la letra del ‘La, La, La’ con la que Massiel ganó Eurovisión, recibieron este jueves la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Allí, al ser preguntados por Nebulossa y su ‘Zorra’, no se mordieron la lengua. En su opinión, la canción de Mery Bas y Mark Dasousa «tiene pocas posibilidades».

«Es muy difícil que vaya bien, pero nunca se sabe porque ha cambiado todo. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta ni que ha cambiado», comentaba Manuel de la Calva. «¿Pero tú has oído la canción?», le preguntaba Arcusa. A lo que su compañero contestaba: «Sí, la he oído y la he visto». «No comments», sentenció Ramón Arcusa.

Además, los componentes del ‘Dúo Dinámico’ sorprendían al desvelar que habían hecho una canción para Eurovisión. «No pasó el corte, nos hubiera gustado ir a Eurovisión, pero RTVE consideró o el jurado o el comité de expertos que existe o que no, no se sabe, decidió que no era buena para estar entre las 14 finalistas», explican.

«Nos hubiera gustado ir a Benidorm para que fuera el público quien la votara. Se llamaba ‘Soy como soy’, era una canción femenina y feminista, pero bien. La cantaba una chica morena fantástica y lo hubiéramos roto, pero RTVE pensó lo que pensó», sentenció.

Las bochornas palabras del ‘Dúo Dinámico’ sobre el feminismo

Sin embargo, estos no son los únicos dardos que han lanzado El Dúo Dinámico. En una entrevista concedida a ‘El Mundo’, también han cargado contra el movimiento feminista. Unas palabras que han levantado una enorme polvareda en las redes sociales, y no es para menos.

«¿Qué les enfada del mundo de 2024?», les preguntaba el periodista. A lo que ellos contestaban: «Otra cosa que me enfada es que haya triunfado el relato feminista radical y que haya conseguido que muchas mujeres nos vean a todos los hombres como asesinos, violadores y maltratadores. No exagero, no hay más que ver algunas manifestaciones de jóvenes feministas. A las mujeres no les hace falta el empoderamiento. Desde tiempos inmemoriales tienen el mando a distancia para controlar a los hombres y todos sabemos cuál es. Dicho esto, no podríamos vivir sin ellas».

Unas declaraciones que han provocado un aluvión de críticas en las redes sociales. Y es que, tal y como están las cosas, con mujeres asesinadas prácticamente a diario a manos de sus parejas, no es para menos esta indignación.

Decidme que esto que afirma el dúo dinámico no quiere decir lo que quiere decir pic.twitter.com/vBov1Mk08F — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) May 9, 2024

Otra leyenda que se nos viene abajo, la del Dúo Dinámico, quiero decir. No cabe un tonto más a título póstumo. pic.twitter.com/KWMUBrV1sm — Gonzalo de Miguel (@Ciro2Ciro) May 9, 2024

Ya vemos que los imbeciles crecen como setas… perdón!! Imbeciles no, fachas!!!

Duo Dínamico, enga, ya pasó todo, ya pasó todo!! No hagáis el ridículo!

pic.twitter.com/yc3tlg5a2c pic.twitter.com/K86Y7wwlRE — SEMEN DE FUERZA 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@amorenelai) May 9, 2024

El Duo Dinamico; para "los mortales no politizados en el franquismo la vida era placida", pasando por "no existió ninguna pandemia" hasta terminar con "que las mujeres odian a los hombres"…llega ahora, "a las mujeres no les hace falta empoderamiento".

La SGAE les premia. pic.twitter.com/g0727B9lft — Voz Insolente (@vozinsolente) May 9, 2024