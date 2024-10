Ruth Lorenzo denuncia a la organización del Benidorm Fest y sorprende al contar la razón

La final de la última edición del Benidorm Fest estuvo marcada por la polémica. Por un lado, la victoria de Nebulossa, cuyo tema, 'Zorra', creó controversia. Y, por otro, el enfado de Ruth Lorenzo debido a un fallo técnico durante la actuación de Almácor. Ahora, casi un año después, la cantante ha explicado cómo vivió aquel momento.

Todo sucedió cuando Almácor, durante su tema, 'Brillos Platino', por un error técnico no pudo contar con las proyecciones de los visuales en las pantallas, ni tampoco con la pirotecnia final que suponía el clímax de su número musical. Esto provocó el cabreo del mánager del artista y del público congregado, quienes pidieron a la organización la repetición de la actuación.

Tras ser denegada por TVE la repetición del show, se vivieron momentos de mucha tensión, con abucheos incluidos en el plató. Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada, presentadores de la gala, intentaron lidiar con el enfurecido público. La murciana, incluso llegó a pedirles que cesasen sus protestas. Pero, posteriormente, un vídeo grabado desde el foso mostró el enfado de una Ruth Lorenzo que llegó a decir: "¡estas mierdas no pueden pasar!".

Ruth Lorenzo explica el motivo de su enfado y empatiza con el público

Nueve meses después de ese polémico momento, la que fuera nuestra representante en Eurovisión ha aclarado el motivo de su enfado. Aunque en un primer momento se pensó que era por los abucheos, ahora ella ha explicado que "me enfadé con las órdenes que me daban por pinganillo. No era con el público, me cabreé muchísimo por las órdenes del pinganillo".

Además, Ruth Lorenzo ha contado que, al igual que el público, ella también era partidaria de que Almácor pudiera repetir su actuación. Y de ahí su enfado con la organización del festival: "Cuando me comunicaron que había habido un error en la emisión, yo quería que repitiesen la actuación. Yo gritaba '¡estas mierdas no pueden pasar!'. Y me fui al pobre de Almacor a preguntarle si estaba bien y a decirle que había sido un error, una tontería de la pantalla del directo. Yo entiendo al eurofan, hubiese abucheado también".