Paula Vázquez no calla y explica por qué se apreció falta de química con Ruth Lorenzo en el Benidorm Fest

El Benidorm Fest ha vuelto a ser todo un éxito en TVE. Y gran parte de la 'culpa' la tienen sus presentadoras, Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand. Aunque no estuvieron exentas de críticas. Precisamente sobre esas críticas ha hablado Paula Vázquez en una entrevista en 'La ventana' de la Cadena SER, donde ha hecho balance de su paso por el programa que concluyó con la victoria de Melody y su tema, 'Esa diva'.

Desde que se dio a conocer el trío de presentadoras que conducirían la preselección eurovisiva, era más que evidente la gran complicidad reinante entre ellas. Sin embargo, durante el estreno, pudimos ver a las tres más nerviosas y tensas de lo normal. Esto es algo que sorprendió mucho a los espectadores, ya que son tres pesos pesados en lo que a presentar galas de televisión se refiere.

Paula Vázquez desvela el motivo de los fallos

Al principio de la emisión, Paula Vázquez y Ruth Lorenzo protagonizaron varios silencios incómodos que afectaron al dinamismo de la gala. Ahora, tres días después de la final, la presentadora de 'Bake Off: famosos al horno' ha hecho un ejercicio de autocrítica. No obstante, ha empezado reconociendo que la experiencia como conductora del Benidorm Fest 2025 ha sido "brutal", aunque no se olvida de esa primera semifinal, de la que dice que "no nos salió muy bien. Esa gala fue controvertida".

"No nos había dado tiempo a ensayar y parecía que no había química entre la· presentadoras, cuando sí que la había", reconoce Paula Vázquez. Además, señala cuál fue el motivo de esos errores: "Creo que todas queríamos hacerlo tan bien que nos quedamos un poco encorsetadas y herméticas". "Hubiera sido un muy buen programa piloto, si no se hubiera emitido", ha concluido la presentadora gallega, entonando el mea culpa.