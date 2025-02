Jorge Javier hace este desalentador augurio sobre Melody con crítica al Benidorm Fest: "Se enfrenta a…"

El pasado sábado, Melody se hacía con la victoria en el Benidorm Fest y, por ende, será quien nos represente en el próximo Festival de Eurovisión con su tema 'Esa diva'. Pocos son los rostros televisivos que no han reaccionado al triunfo de la joven. El último en dar su opinión al respecto ha sido Jorge Javier Vázquez, quien lo ha hecho a través de su blog semanal de 'Lecturas'.

El presentador comienza reconociendo no haber visto la final del Benidorm Fest, ya que "me enteré de la victoria de Melody el domingo por la mañana". "Cuando se lo conté a mi madre exclamó: 'Me alegro'. Yo creo que se ha alegrado toda España", asegura el de Badalona. Además, reconoce que él tiene "un cariño especial" a la cantante porque sacó 'El baile del gorila' cuando yo estaba presentando 'Rumore Rumore' en Antena 3, allá por el 2001, y me la llevaron como sorpresa un montón de veces".

"Yo no le auguraba ningún futuro a Melody", reconoce Jorge Javier

Tal y como recuerda Jorge Javier, "el temita sonaba a todas horas y más durante el verano, que fue cuando se emitió el programa". "Recuerdo que siempre iba acompañada de su padre. Cuidaba de su hija con esmero y facilitaba mucho el trabajo. Supongo que por aquella época yo no le auguraba ningún futuro a Melody. Pensaba que sería devorada por la industria. Me equivoqué", confiesa el presentador de 'El diario de Jorge', entonando el mea culpa.

"No contaba con su tesón, su esfuerzo, su dedicación. A lo largo de los años he coincidido varias veces con ella. Como entrevistada es de diez porque juega muy bien las entrevistas. Y como artista es un auténtico huracán", asegura, recordando que "vino varias veces al Mediafest y nos dejó anonadados. Tiene tablas para aburrir. Controla el escenario como pocas y lo disfruta".

Jorge Javier hace referencia a unas palabras de Borja Terán en el programa 'Julia en la Onda', en donde destaca que una de las grandes virtudes de Melody es que "siempre que surge un problema en el escenario, un fallo de sonido o lo que sea, no se queja. Resuelve y sigue para adelante. Y eso son capaces de hacerlo las que llevan muchas horas de trabajo a sus espaldas".

El presentador critica el "bajo nivel de este año" en el Benidorm Fest

"Todos nos hemos alegrado por Melody porque lleva años dejándose la piel. Es el triunfo del trabajo. De picar y picar piedra sin descanso. Pero Melody, como tantas otras grandes voces de nuestro país, se enfrenta a un grave problema: el repertorio", lamenta el comunicador catalán.

Acto seguido, habla de 'Esa diva', la canción con la que nos representará en Eurovisión, y lo hace de un modo desalentador: "Me resulta complicada para un certamen". Aunque "otro asunto que hay que tratar es el bajo nivel de este año. Muchos críticos han alertado sobre la precariedad de las ofertas. No se entiende. Tienen un año para escoger a los participantes", sentencia a modo de crítica al Benidorm Fest.