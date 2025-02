Melody no da crédito ante lo que percibe en su visita a 'La Revuelta' de Broncano: "Estáis muy desinformados"

Tras coronarse como la ganadora del Benidorm Fest 2025, Melody aterrizó este lunes en 'La Revuelta' para celebrar con David Broncano su victoria. La andaluza acudió al espacio de La 1 para comentar con el humorista como se preparará para representar a España en Eurovisión el próximo mayo, pero terminó dándole un toque de atención por el nivel de sus preguntas.

"Para mí es un sueño total poder representar a nuestro país porque me siento súper orgullosa, y lo vamos a petar", comenzó adelantando la intérprete de 'Esa diva' nada más encontrarse con David Broncano. Y es que, la sevillana incluso le regaló el sombrero que llevó al principio de su actuación durante la gran final del Benidorm Fest.

Melody tiene que reprender a Broncano por una pregunta a la que no da crédito: "Me quiere dar caña"

Tras hacer sudar al conductor de 'La Revuelta' para que consiguiese algo parecido a una rumba con el bombo del programa, Melody se sinceró sobre cómo ha vivido la experiencia en el festival junto a todos los otros aspirantes. "La verdad es que ha habido muy buen compañerismo y la gente ha tenido muy buen rollo", subrayó la cantante sin querer entrar en detalles.

🎩 Esa cabeza está maldita, da igual que se ponga, da igual. Da igual si es el sombrero con el que ganó el Benidorm Fest o una gorra de una peña. #LaRevuelta @soyyomelody pic.twitter.com/YapEfle1Vu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 3, 2025

Pero Broncano estaba decidido a sonsacarle si había tenido rivalidad fuera del escenario con alguno de los otros concursantes de esta última edición. "Si que es verdad que a veces uno se lleva una primera impresión de alguien cuando lo conoces y luego te equivocas, pero no te lo voy a decir, que sabes mucho", desveló la andaluza sin señalar en ningún momento a ningún intérprete de la selección.

Fue justo cuando David Broncano ahondó un poco más en su siguiente parada, Eurovisión, cuando Melody terminó poniendo el grito en el cielo por la falta de preparación del comunicador. "No es cualquier micrófono, es el pase para representar a tu país", subrayó sosteniendo el micrófono de bronce mientras el de Jaén hacía de menos el trofeo, llegando a preguntarle si sabía dónde se celebrara este año el festival.

"Eso lo tienes tú, no yo, guapo"

"¿Tú te crees que no me lo voy a saber? Veo que aquí estáis muy desinformados", señaló la de Dos Hermanas, atónita con el desconocimiento del presentador, que no sabía que Basilea es la ciudad suiza que acogerá el festival de Eurovisión este 2025. "Es que me quiere dar una caña", espetó la invitada, pues el humorista había dejado caer que ella misma no sabía su destino.

A la hora de las preguntas clásicas, cuando Broncano le preguntó si tenía entre los 5 y 15 millones, la ganadora del Benidorm Fest se llevó las manos a la cabeza. "Eso lo tienes tú, no yo guapo, eso no", espetó la andaluza entre risas. "Este está forrado, le vamos a tener que pedir un préstamo nosotros. Está la cosa apretada la verdad", señaló Melody dirigiéndose a Grison y Ricardo Castella.