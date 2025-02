Sergio Bezos paraliza 'La Revuelta' con la polémica de Inés Hernand y señala un detalle irrefutable en TVE

Si bien Sergio Bezos arranca 'La Revuelta' cada día presentando a los asistentes del público destacados de la noche, este lunes decidió paralizar la emisión con una queja. El colaborador de David Broncano no dudó en hacerse eco de la última polémica de Inés Hernand, cuyo vídeo haciendo topless en una fiesta tras la gran final del Benidorm Fest ha revolucionado las redes estos días. Y el humorista no dudó en verbalizar una clara réplica.

A punto de presentar a la espectadora que se encontraba a su lado en la bañera este lunes, Bezos detuvo a David Broncano por un segundo para confesar su sorpresa por lo visto en redes estos días. "A Inés Hernand la están trallando muchísimo porque el sábado enseñó los pechos", comentó con gesto serio, decidido a defender a la presentadora de TVE de las críticas que ha recibido.

Sergio Bezos paraliza 'La Revuelta' para salir en defensa de Inés Hernand: "Yo hice lo mismo"

"Le están dando por culo, yo hice lo mismo el miércoles y...", resolvió Sergio Bezos entre aplausos, recordando que la pasada semana se quitó la camiseta durante 'La Revuelta' y recibió aplausos y ovaciones en lugar del debate que ha generado el gesto de la presentadora del Benidorm Fest 2025. "Enseñaste los dos pechos eh", subrayó el presentador.

No sé por qué dan tanto miedo 🤷🏻‍♀️ #LaRevuelta pic.twitter.com/AaVEtnpKaQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 3, 2025

Con gesto serio, el músico subrayó que, como hombre, no había experimentado ningún tipo de consecuencia por lo que hizo en pleno access prime time en un programa de la televisión pública. "No me han dicho nada", insistió Bezos. "No se te ha criticado", sentenció David Broncano. Sin embargo, la comunicadora no puede decir lo mismo, pues ha tenido que emitir un comunicado este lunes tras todo el revuelo generado.

La creadora de contenido ha aclarado que se trataba de una fiesta semi privada celebrada en el Benidorm Palace tras la gran final del sábado, a la cuál solo se podía acceder a través de invitación. "Me ha parecido muy interesante cómo se ha convertido en debate de los últimos tiempos tener un cuerpo. Desde el tamaño de mis tetas, pasando por el debate de lo público", subrayó Inés en el vídeo publicado en sus redes.