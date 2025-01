Un plantón dejó a 'La Revuelta' sin invitado a última hora y Broncano tuvo que hacer este movimiento in extremis

'La Revuelta' sufrió otra noche de contratiempos este miércoles al quedarse sin invitado a pocas horas de la grabación. Hacia la mitad de la emisión, David Broncano se sinceró con sus espectadores confesando que una nueva invitada que habían conseguido a última hora estaba aún de camino al teatro donde se graba el programa.

Antes de recibir a la que sería la inesperada protagonista de la noche, el. humorista ya advirtió al público sobre la inesperada baja de última hora, pidiendo paciencia. Y tras una conexión en directo y recibir a grupo Frontera por segunda vez en la temporada, además de alargar las secciones más que de costumbre, llegó el momento de descubrir a la heroína de este miércoles noche.

'La Revuelta' recibe a Nia como invitada de última hora tras una inesperada baja

"Hemos contado que hemos tenido un incidente y hemos avisado a ver quien podía venir y tal", comenzó explicando el presentador de 'La Revuelta' nada más dar la bienvenida a Nia, que pese al poco margen de tiempo traía un regalo para el humorista. "Un rato antes te hemos avisado, ya has venido otras veces, pero hoy te pedimos disculpas y a la vez te agradecemos que hayas venido con tan poca antelación", lamentó el comunicador.

Una vez más, sin invitado a falta de 2 horas para empezar a grabar. #LaRevuelta Gracias, @NiaCorreia ❤️ pic.twitter.com/9SSlZptnFs — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 29, 2025

"En este caso no ha llamado nadie a nadie. A veces el problema es nuestro", aclaró el de Jaén al inicio del programa, haciendo un guiño amistoso a la polémica que protagonizó con Pablo Motos por la entrevista de Jorge Martín. "Ha habido un pequeño incidente. Yo estaba contento porque llevábamos un mes y medio que no nos pasaba lo de no tener invitado dos horas y media antes de grabar", aseguró el humorista, sin dar más detalles de lo sucedido.

Y la canaria se mostró más que encantada de visitar por primera vez 'La Revuelta', ya que habían pasado casi dos años desde su última visita a 'La Resistencia', cuando presentó su primer disco 'PaloSanto'. En esta ocasión, recordó que pronto pondrá rumbo al festival de Viña del Mar, donde representará a España este año y aprovechó para deslumbrar con una actuación en directo y promocionar su último sencillo junto a Guaynaa.