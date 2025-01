Nia rompe su silencio por primera vez sobre Ana Obregón en unos términos inapelables en 'La Revuelta'

Tras un contratiempo de última hora con el invitado de este miércoles, Nia aterrizó en 'La Revuelta' para salvar la noche. La canaria visitó a David Broncano antes de poner rumbo al festival de Viña del Mar, donde representará a España este año. E inevitablemente, el presentador terminó preguntándole sobre su última polémica con Ana Obregón.

Después de una velada en la que Broncano y la canaria bailaron salsa, compartieron curiosidades de las Campanadas que protagonizaron juntos este año y alguna que otra anécdota, el presentador esperó hasta el final de la noche para abordar la polémica. "Ahora que estamos hablando de salsa, ¿podemos comentar el salseillo que ha habido?", preguntó el humorista.

Nia sobre su polémica con Ana Obregón: "Roberto Herrera no dijo ninguna mentira"

"Sí, claro", respondió con gesto serio Nia, que desde que comenzó el revuelo por las declaraciones de Roberto Herrera en un pódcast ha evitado pronunciarse sobre la bióloga. "Va ya por delante que, antes de que hablemos de este tema, yo no he abierto la boca en ningún momento", aclaró la canaria antes de pronunciarse por primera vez.

Una vez más, sin invitado a falta de 2 horas para empezar a grabar. #LaRevuelta Gracias, @NiaCorreia ❤️ pic.twitter.com/9SSlZptnFs — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 29, 2025

"Lo hablamos si quieres pero no le quiero dar más bombo porque al final la gente se piensa que estoy beneficiándome de algo con esto", lamentó entonces la gandora de 'Operación Triunfo', que teme que la polémica esté distrayendo a la gente de su trabajo artístico. "Es lo que menos gracia me hace, porque me estoy currando mi música y mi carrera para que ahora salgan estas cosas, no pasa nada", insistió.

Fue entonces cuando dejó claro qué versión de las que circulan corresponde con lo que verdaderamente ocurrió durante la grabaciómn del spot de las Campanadas en 2022. "Lo que sí quiero decir es que Roberto no dijo ninguna mentira, yo no he abierto la boca en ningún momento y nada más", terminó añadiendo Nia, sin desvelar ningún detalle del incidente.