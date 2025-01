Almudena Ariza suelta a David Broncano en su cara lo que muchos piensan de su fichaje en TVE

Almudena Ariza aparcó la cobertura internacional por una noche este martes para acudir a 'La Revuelta'. La periodista visitó a David Broncano semanas después de ser premiada con el Premio Iris a mejor reportera, y no evitó pronunciarse sobre su llegada a TVE. La corresponsal terminó sincerándose con el humorista sobre cómo vivió su fichaje y la llegada de 'La Revuelta' a la cadena.

"Supongo que hay algo en algún país del mundo que no se está contando, porque ella está aquí", bromeó el presentador antes de recibir a la comunicadora, que no tardó en expresar su alegría por poder reencontrarse con el de Jaén. "Esto es una maravilla, por favor... lo que has conseguido. Somos compañeros, estoy muy emocionada de estar aquí, qué subidón de público", señaló emocionada.

Almudena Ariza felicita a David Broncano por lo que está consiguiendo en TVE: "Estoy muy contenta de que seas uno más"

"Nunca pensé que dirías que somos compañeros", comentó David Broncano asombrado, recordando una vez más que él no pertenece al mundo del periodismo. "Yo estoy muy contenta que seas uno más... bueno eres un poco más que los demás", añadió con sorna Almudena Ariza, que pese al guiño a la polémica por su fichaje, dejó claro su apoyo a 'La Revuelta' y al humorista.

Toda una metáfora de lo que son las fake news. Son duras y resisten más de lo que parecen a priori. #LaRevuelta @almuariza pic.twitter.com/tdF7KCBjOq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 28, 2025

"Estoy muy contenta de que estés trayendo a gente nueva a Televisión Española", subrayó la reportera, que recordó entonces su primer encuentro con el comunicador, que tuvo lugar en 'La Resistencia'. "Yo ya era súper fan, entonces cuando escuché la noticia dije 'claro que sí, Broncano y su equipo tienen que estar en TVE'...", sentenció entre aplausos la periodista.

Y Almudena Ariza quiso tranquilizar al humorista asegurando en su nombre que no hay ningún tipo de tensión en la casa televisiva con su incorporación a la familia de TVE . "Por mi parte ninguna, y creo que por parte de la mayoría de los compañeros tampoco", explicó la corresponsal, que anunció que repartiría regalos a continuación. "Regala entradas para ir a la franja de gaza", añadió Ricardo Castella entre risas.