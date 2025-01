Almudena Ariza se sale de la tónica general con esta firme determinación sobre su futuro en X

Fue el pasado mes de noviembre cuando dio comienzo una marea de abandonos de la red social X. En concreto cuando el medio británico 'The Guardian' decidió dejar de publicar en sus cuentas oficiales, coincidiendo con la entrada del dueño de X, Elon Musk, en el equipo del por entonces presidente electo de EEUU, Donald Trump. Sin embargo, Almudena Ariza ha dado una razón de peso por la que ella seguirá en el antiguo Twitter.

En los últimos meses, y según se iba aproximando la toma de posesión de Trump como presidente, que tuvo lugar el pasado 20 de enero, miles de usuarios han decidido abandonar la conocida red social. Entre ellos, infinidad de rostros conocidos. Las últimas en hacerlo han sido la periodista Julia Otero y la vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El motivo fue el 'saludo fascista' que pareció hacer Elon Musk en uno de los actos por la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos.

Me voy con la música (y la letra) a otra parte. El cielo que sea azul. Decisión definitiva por tiempo indefinido

Gracias a todos. — Julia Otero (@julia_otero) January 22, 2025

Defender la democracia es dejar de utilizar herramientas que la debilitan.



Nos seguiremos leyendo en otras plataformas. pic.twitter.com/q3EtdqsaCB — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 21, 2025

Almudena Ariza explica por qué continuará en X

Pese a esta huida masiva de usuarios, la histórica corresponsal de RTVE Almudena Ariza ha decidido permanecer en la red social. Y ella misma ha explicado el motivo de su decisión en su perfil de X: "Veo a muchos marcharse de esta red y me preguntan por qué no me voy yo, con tanto hater, bot, insulto y ruido tóxico", comienza escribiendo la corresponsal de la cadena pública.

"La respuesta es sencilla: porque creo en la información, en el diálogo, en las personas de buena fe que buscan entender, no destruir. No voy a regalar este espacio a quienes solo odian o mienten", asegura la periodista. Además, deja claro que "me quedo por los que aún creen en el debate, en las ideas, en un mundo mejor. Que los gritos no callen la razón, ni el odio entierre la verdad. Seguimos aquí, por todo lo que aún podemos cambiar juntos. Haciendo periodismo. Gracias", sentencia Almudena Ariza.