Julia Otero verbaliza lo que la gran mayoría de España piensa sobre la denuncia a Lalachus

Fue la primera gran polémica de 2025: lo ocurrido con Lalachus durante la retransmisión de las Campanadas de TVE. Y Julia Otero no ha dudado en pronunciarse al respecto en su programa de Onda Cero, 'Julia en la Onda', donde ha mostrado su total apoyo a la colaboradora de 'La Revuelta'.

Todo ocurrió cuando, minutos antes de sonar las doce campanadas, Lalachus sacó una estampita de la vaquilla del 'Grand Prix' como si fuese el Sagrado Corazón de Jesús. Un gesto que no sentó nada bien a los sectores más ultras. Hasta tal punto que los colectivos 'Hazte Oír' y 'Abogados Cristianos', anunciaron que denunciarían a la cómica.

Julia Otero ha dado su opinión al respecto en su programa radiofónico: "Es una estampa. Ella ya dijo que era como un amuleto y que usaba el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ya está. Este tipo de montajes son muy recurrentes". Y es que, tal y como ha recordado la periodista, son innumerables las imágenes de futbolistas, artistas y otros personajes que han sustituido a imágenes religiosas. Y nadie, hasta ahora, había puesto el grito en el cielo.

La petición de Julia Otero al Gobierno: "A ver si lo cumplen de una vez"

"He visto montones de estampitas como esa en el mundo del fútbol, en el mundo de la música, con artistas. Incluso con alguna política y político, la he visto y nunca había pasado nada hasta ahora. Hay muchos ejemplos", ha insistido Julia Otero. Además, también ha recordado la idea del Gobierno de suprimir el delito contra los sentimientos religiosos: "El compromiso se hace, pero nunca llega a producirse la derogación de ese artículo. Se llegó a votar en el Congreso la reforma de esa ley orgánica. Se aprobó modificar esa ley, pero no se hizo".

"Nos volvemos a encontrar con la misma iniciativa. Esta vez dicen que sí. Seis años diciéndolo el Gobierno y sin cambiarlo. Estaremos pendientes a ver si lo cumplen esta vez", ha concluido Julia Otero, pidiéndole al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez que cumpla con lo prometido.