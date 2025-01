Un experto en Historia tiene claro lo que está pasando con Lalachus y alerta de cuál es el problema

Pasan las semanas pero la estampita de Lalachus y su gesto en las Campanadas de TVE continúa siendo motivo de debate en algunas tertulias. El programa 'Al cielo' de 101tv en Sevilla acogía este jueves una tertulia de cofrades, y como no pudo ser de otra forma, la representación de la vaquilla del 'Grand Prix' como el Sagrado Corazón de Jesús, fue uno de los temas estrella. Pero hubo un participante que no dudó en defender a la humorista a capa y espada.

En mitad de un debate orientado a condenar la "ofensa religiosa" de la comunicadora en mitad de las Campanadas, el historiador José María Escudero despuntó de la opinión mayoritaria articulando una sólida defensa al gesto de la humorista. "Yo creo que no ha hecho un ataque deliberado al Sagrado Corazón de Jesús. Ella ha querido hacer un homenaje al 'Grand Prix', a la vaquilla, que es el gran símbolo del programa de La 1", aclaró el invitado a la tertulia.

Un historiador defiende a Lalachus de la polémica en un programa de cofrades: "El problema es mezclar religión y política"

A su vez, recordó que no es la primera vez que una celebridad hace uso de este tipo de iconografía religiosa, señalando incluso a la presidenta de la Comunidad de Madrid como ejemplo. "También hay memes que circulan por las redes sociales desde hace bastante tiempo entre la gente joven. Hay memes al respecto con Messi, con otros personajes famosos como Isabel Díaz Ayuso", sentenció el historiador en defensa de Lalachus, causando estupor entre los cofrades.

"El problema es cuando mezclamos religión y política. Quizás porque estas personas tienen una tendencia política determinada, pues ha sentado peor", advirtió entonces Escudero, asegurando que los espectadores contrarios a la supuesta ideología de 'La Revuelta' y La 1 son los que más se han pronunciado en contra del dúo de humoristas escudándose en la religión.

"Yo me acuerdo cuando le hicieron una entrevista a Isabel Díaz Ayuso y apareció fotografiada como la Dolorosa... a mí me sentó muy mal. Yo que tengo especial veneración por esa figura, me pareció realmente desagradable. No voy a decir que me ofendí porque no soy persona de eso, pero se sintió muy desagradable y ahí no hubo polémica", terminó sentenciando el colaborador, quitando el foco de Lalachus.