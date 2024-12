La poderosa reflexión de Julia Otero al fijarse en este inapelable detalle de la Lotería de Navidad

Este domingo 22 de diciembre ha arrancado oficialmente la navidad de 2024 con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Una retransmisión que además de poderse ver en TVE, La Sexta o Antena 3 se ha podido escuchar a través de la radio. Y ha sido ahí donde Julia Otero se ha puesto al frente de una edición especial de 'Julia en la Onda'.

Un programa especial en el que Julia Otero ha estado acompañada de algunos de sus colaboradores habituales como Lorenzo Caprile, Antonio Martínez Ron, David Martos, Miqui Otero o Borja Terán, entre otros.

Ha sido justo al final del programa cuando Julia Otero ha querido compartir con todos sus oyentes una poderosa reflexión sobre el día de la Lotería de Navidad y uno de los comentarios que más se suelen repetir cada 22 de diciembre. Y es que todos los años todos los que no ganan nada se consuelan diciendo que es el "día de la salud".

Precisamente, no hay nadie mejor que Julia Otero para saber lo que es la salud y lo que es poder celebrar el estar sano y vivo. Y es que cabe recordar que la locutora de Onda Cero anunció hace tres años que le habían detectado un cáncer de colon, que consiguió superar.

La reflexión de Julia Otero sobre el día de la "salud"

Así, después de escuchar a uno de sus colaboradores hablar de la salud, Julia Otero era clara. "Decías Borja ahora de la salud. Y es que es verdad. Las probabilidades de nacer son pequeñísimas. No digo todavía estar sano; digo las de nacer. Que estemos aquí es como un milagro y podríamos perfectamente no estar", empezaba diciendo.

"Y si además estamos sanos, menuda lotería nos hemos metido entre pecho y espalda", sentenciaba Julia Otero antes de dar las gracias a todos sus colaboradores. "Muchísimas gracias a todos. Queda inaugurada la navidad de 2024, feliz navidad hasta el año que viene", concluía la locutora mientras sonaba el tema "God Only Knows" de The Beach Boys y que forma parte de la BSO de "Love actually".