Julia Otero se atreve a decir lo que muchos piensan de la DANA: "Mata la ignorancia y la incompetencia"

Son días de mucha tristeza y de hacerse muchas preguntas sobre lo que ha sucedido en España y fundamentalmente en la Comunidad Valenciana con la DANA. Desde si se podía haber hecho mucho más para prevenir y si se puede y se podía haber hecho más a la hora de desescombrar y encontrar personas con vida bajo el lodo. Y por ello, el alegato que ha realizado Julia Otero este sábado en 'Julia en la Onda' en Onda Cero deja con la piel de gallina.

"Buenos días, son las ocho, en Canarias es un poco más temprano", empezaba diciendo la locutora de Onda Cero mientras sonaba el "Valerie" de Amy Winehouse. "Ni el corazón ni la cabeza nos permite la alegría con la que nos gusta darle los buenos días cada fin de semana, siento decirles que hoy no estamos bien, como ustedes supongo, como todos, por eso hemos cambiado la versión de nuestra canción de arranque para que se acerque más al dolor que todos sentimos ante las imágenes que nos han dejado las aguas furiosas, esas que nos recuerdan que la naturaleza manda mucho porque ya estaba allí mucho antes que nosotros", reconocía Julia Otero.

Tras ello, Julia Otero no dudaba en acordarse de todas las víctimas que está dejando esta auténtica tragedia. "No dejamos de pensar que más de 200 personas, cifra muy provisional, compatriotas, gente como usted y como yo que empezaron esta misma semana con sus cosas, sus amores, sus problemas y alegrías, en fin personas que tenían planes, proyectos, ilusiones, una vida, ya no están, es una lección de humildad para los que tuvimos mejor suerte", aseveraba.

La poderosa reflexión de Julia Otero en Onda Cero

"Vivimos en el primer mundo, en un país prospero, nos peleamos por gilipolleces pero basta que llueva mal como cantó un ilustre valenciano, Raimon, para que nos alcance la catástrofe", proseguía recalcando la locutora antes de escuchar "Al meu país la pluja" de Raimon.

"Y sí, de acuerdo, hay que enterrar a los muertos, hay que seguir escarbando para encontrar a los desaparecidos, hay que devolverle cuanto antes una vida digna a los que no la perdieron pero perdieron todo lo demás, eso es lo urgente. Pero también hay que hacerse preguntas incómodas que hay que responderse con sinceridad. El cambio climático mata dicen los científicos pero también mata la ignorancia, la estupidez, la soberbia y la incompetencia y todo eso ha tenido también papel en esta catástrofe, abrazamos desde aquí a los que perdieron tanto o todo", sentenciaba.

Unas palabras de Julia Otero que bien pueden ir dirigidas a todos los responsables políticos que pudieron y pueden haber hecho mucho más para evitar que la catástrofe fuera tan grande y haber podido evitar vidas; pero que también pueden referirse a palabras como las de Miguel Bosé que han aplaudido Mónica Naranjo y Carmen Lomana negando la existencia del cambio climático y achacando la DANA a los gobiernos.