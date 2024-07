La realidad de la marcha de Jaime Cantizano de ‘Mañaneros’ y su cambio de cromos con Julia Otero

Se avecinan grandes cambios en Onda Cero de cara a esta nueva temporada, y uno de ellos es el adiós de Julia Otero a las tardes de la cadena. Este jueves, la periodista recibió en ‘Julia en la Onda’ al que será el encargado de ocupar su hueco en antena, Jaime Cantizano. Y la comunicadora no ha dudado en confesar en una conversación con el presentador el motivo real por el que se aparta al fin de semana para cederle su espacio.

A partir de septiembre, Jaime Cantizano cambiará las mañanas en La 1 por las tardes de radio en Onda Cero. Con Adela González recogiendo el testigo de ‘Mañaneros’, el presentador será quién tome los mandos del histórico magacín presentado por Otero desde 2007. Es por eso que la periodista ha querido recibir a su sucesor antes de apartarse a los fines de semana.

Julia Otero sobre el fichaje de Jaime Cantizano: «Soy la única responsable»

“Aquí nadie empuja a nadie, ni nadie da un codazo a nadie. Hacemos mudanza», aseguró Cantizano en su visita sorpresa a ‘Julia en la Onda’ de este jueves mientras Julia Otero lo describió como «una carrera de relevos». Fue ahí cuando la mítica locutora se sinceró. «Soy la única responsable. Pedí a la dirección de Atresmedia y Onda Cero que necesitaba un poco más de tiempo para la vida«, confesó la comunicadora.

Una determinación que, según ha explicado, ha llegado como lección de lo que vivió en 2021. Cuando la locutora se tuvo que apartar de las ondas temporalmente para someterse a un proceso de quimioterapia, cometió el error de reincorporarse rápidamente al frente del programa. Ahora, a sus 65 años, según explica, quiere vivir con más calma.

Quién no ha tenido calma este año ha sido Jaime Cantizano, que ha alternado su puesto al frente de ‘Mañaneros’ durante toda la temporada con su papel en ‘Por fin no es lunes’, el programa de los fines de semana de Onda Cero. «Viendo como iba esta temporada entre radio y tele, yo también le vi las orejas al lobo«, explicó el presentador, que se prepara ya para coger el testigo de Julia Otero en su franja histórica.

“Se ha producido una conjugación entre lo que buscabas y lo que necesitaba, que pocas veces ocurre”, confesó Cantizano a su antecesora. Y es que, al parecer el comunicador necesitaba una reorganización para poder compaginar su faceta profesional con su paternidad. Aseguró además que se encuentra «muy contento con el cambio», por lo que parece que a partir de ahora pasará más tiempo en las ondas y menos por los platós.

«No tengo nombre todavía»

«Nunca podrás recoger a tu hijo del cole, pero siempre podrás llevarlo”, señalaba Julia Otero, que no perdió la oportunidad de dar sus más sinceros consejos al presentador de cara a esta nueva etapa. Y es que, la catalana explicó que vivió algo similar al perderse las funciones escolares de su hija por el trabajo. “Yo entraba a las nueve en ‘Mañaneros’ para llevar a mi enano y, luego, podía recogerlo a las cuatro”, explicó Cantizano.

«Un programa que va de lunes a viernes te obliga a estar muy despierto a lo que pasa por la mañana. Con la de convocatorias, anuncios, cartas… así que habrá un ojo en la realidad. Y ya lo dije, el concepto de entretenimiento ha estado muy señalado pero yo creo en la radio de entretenimiento», explicó la presentadora de ‘Julia en la Onda’, en un intento de prepararlo para ponerse en sus zapatos esta temporada.

Y aunque el cambio de roles está decidido, hay aún un detalle muy importante que se sigue manteniendo en secreto. «No tengo nombre todavía», confesó Cantizano sobre el futuro espacio que tomará las tardes de la cadena, despidiendo al de Julia Otero. «Yo he dicho que se llamará JELO en fin de semana y no me han dicho nada así que creo que ha gustado», aseguró la periodista, que también mantiene el secreto hasta el inicio de temporada.

Y es que, el nuevo protagonista de las tardes de Onda Cero reveló que había puesto en esta nueva etapa como condición contractual la conciliación familiar. “Que veas crecer sano a tu hijo, aunque te pierdas la salida del colegio”, terminó señalando la locutora para despedirse de su futuro sustituto a partir de septiembre.