David Broncano abochorna a Antonio Resines con este palo por su 'traición' al acudir gratis a 'El Hormiguero'

Antonio Resines aterrizó de forma inesperada en 'La Revuelta' este jueves para promocionar su nueva película, 'Mikaela'. El actor, que visitó 'El Hormiguero' este miércoles por el mismo motivo, no dudó en aprovechar el espacio de La 1 para ampliar su público. Y el presentador lo recibió con cierto recelo por "ir gratis" al programa de Pablo Motos.

"Viene a presentar una película, que ya presentó ayer", comenzó advirtiendo algo molesto el conductor de 'La Revuelta', aclarando antes de recibir al actor, que no se trataba del invitado de la noche. Fue entonces cuando Antonio Resines hizo su primera aparición en el espacio de TVE de este 2025, y no se cortó en explicar sus motivos.

David Broncano reprende a Antonio Resines por su visita a 'El Hormiguero': "Aquí viene cobrando"

Pero David Broncano no evitó subrayar ante la audiencia el feo gesto que su colaborador había tenido esta semana. "Puede ir a dónde sea, pero allí fue gratis y aquí viene cobrando", señaló con resquemor el humorista, haciendo referencia a su visita a Pablo Motos apenas 24 horas antes. "Qué no cobro, cobro solo cuando me llamas de colaborador", insistió entre risas el actor.

Antonio Resines, el mayor sinvergüenza de España.



Va a ayer al Hormiguero a promocionar lo mismo gratis. Hoy viene a lo mismo y le pagamos porque es colaborador. Nos la cuela. Se ríe en nuestra cara y se va sabiendo que le vamos a volver a llamar. Qué envidia, de verdad. pic.twitter.com/mU5y91dgnX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 30, 2025

"Has traído exactamente el mismo conjunto que ayer a 'El Hormiguero'...", continuó reprochando el humorista mientras desde la pantalla mostraban fotografías de su atuendo. "No, esta es vaquera, la otra era de sport, no seas pesado", insistió Antonio Resines mientras dejaban en evidencia que, en efecto, había repetido la camisa en su visita a ambos espacios.

Y mientras Resines comenzaba a sacar regalos para el público, David Broncano continuó lanzando dardos al actor. "¿Puede ser que como hoy cobras vayas a hacer todas las promociones posibles?", le recriminó el presentador entre risas del público. Pero Resines distrajo su atención con uno de los inesperados regalos, imanes de nevera con forma de sobaos pasiegos de Cantabria.

Resines sobre 'La Revuelta': "Esta es mi casa"

"Es que se enfadaron en Cantabria porque dije que eran asturianos, pero ya se les ha pasado", recordó el conductor de 'La Revuelta', haciendo un guiño al recado que Miguel Ángel Revilla le dejó durante su visita a 'El Hormiguero' por su sonada confusión. "Me gusta mucho venir a este programa en todos los sentidos, cuando promociono y cuando no promociono porque esta es mi casa", terminó sentenciando el actor entre aplausos.