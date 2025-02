Borjamina (Mozos de Arousa) apunta lo que hay detrás del triunfo de Melody en el Benidorm Fest

Este domingo no se habla de otra cosa en redes sociales y sobre todo en el sector televisivo y eurovisivo que de la victoria de Melody en el Benidorm Fest 2025. Por un lado están los que aplauden y celebran su triunfo y por otro los que cuestionan a TVE y el futuro del festival por el hecho de que una propuesta como la de Melody haya ganado a otras más modernas como las de J Kbello o Daniela Blasco. Y quién no ha dudado en hacer un profundo análisis ha sido Borjamina.

Si hay un eurofan acérrimo es él. El componente de los Mozos de Arousa ('Reacción en cadena') es fan declarado de Eurovisión y además suele ser DJ en muchas fiestas eurovisivas organizadas por Eurovision-Spain. De hecho, lo ha vuelto a hacer durante esta semana en Benidorm.

Así, tras regresar a casa después de una semana en Benidorm, Borjamina ha querido reflexionar sobre la victoria de Melody y el futuro del Benidorm Fest después de leer un sinfín de críticas hacia la sevillana y haber hablado con otros representantes y gente de los equipos de los artistas.

Para poner en contexto, Borjamina deja claro que para él Melody no era su favorita ni estaba en su top4. "Son indudables su voz y presencia arrolladoras, pero la canción y la actuación están lejos de ser algo que me atraigan", empieza reconociendo antes de revelar los motivos por los que cree que Melody consiguió el micrófono de bronce.

"El Benidorm Fest es el festival para elegir la representación de España en Eurovisión, con todo lo que ello conlleva, y la canción y actuación de Melody tienen todo lo que una gran parte del público eurofan y sobre todo, general aún piensa que es Eurovisión. Aunque hace años que Eurovisión va por otros derroteros, en el imaginario colectivo aún está el festival de excentricidades, piruetas, cambios de vestido, barroquismo. El del 'más es poco'", destaca el ex concursante de 'Reacción en cadena'.

"Si a eso le añadimos el “toque español”, tenemos la candidatura perfecta, o eso piensa una gran parte de la población. Este año se ha materializado en la victoria, pero no es algo nuevo. Ya Aritz fue segundo del televoto en su semi o Jorge Glez se quedó a solo dos votos de Zorra. Es lo “eurovisivo” y lo que Europa espera de España. Y este pensamiento no es solo el de cuatro eurofans calvos como algunos quieren hacer creer. Es lo más extendido entre los “locals”. Ayer recibía el mensaje de un no eurofan: “Melody ganadora. Es España", sentencia al respecto.

Ahora bien, creo que Esa diva ha ganado por dos motivos muy claros:



1. El Benidorm Fest es el festival para elegir la representación de España en Eurovisión, con todo lo que ello conlleva, y la canción y actuación de Melody tienen todo lo que una gran parte del público eurofan — Borjamina (@Borjamina) February 2, 2025

y, sobre todo, general aún piensa que es Eurovisión. Aunque hace años que Eurovisión va por otros derroteros, en el imaginario colectivo aún está el festival de excentricidades, piruetas, cambios de vestido, barroquismo. El del “más es poco”. — Borjamina (@Borjamina) February 2, 2025

Si a eso le añadimos el “toque español”, tenemos la candidatura perfecta, o eso piensa una gran parte de la población. Este año se ha materializado en la victoria, pero no es algo nuevo. Ya Aritz fue segundo del televoto en su semi o Jorge Glez se quedó a solo dos votos de Zorra. — Borjamina (@Borjamina) February 2, 2025

Es lo “eurovisivo” y lo que Europa espera de España. Y este pensamiento no es solo el de cuatro eurofans calvos como algunos quieren hacer creer. Es lo más extendido entre los “locals”. Ayer recibía el mensaje de un no eurofan: “Melody ganadora. Es España. 🇪🇸 ” — Borjamina (@Borjamina) February 2, 2025

Asimismo, otro de los motivos por los que según él ha ganado Melody es que la sevillana era la más conocida entre todos sus rivales. "Melody ya partía con un buen puñado de votos solo por ser quien es, independientemente de lo que llevara. Súmale, además, que el resto del cartel es bastante desconocido, con la excepción de Sonia y Selena (que también estarían en la final si fuera por el televoto)", defiende. Por ello, salvo descalabro en el jurado, Melody tenía todas las de ganar como bien dice Borjamina.

Melody ya partía con un buen puñado de votos solo por ser quien es, independientemente de lo que llevara. Súmale, además, que el resto del cartel es bastante desconocido, con la excepción de Sonia y Selena (que también estarían en la final si fuera por el televoto). — Borjamina (@Borjamina) February 2, 2025

Los cambios que debe hacer TVE con el Benidorm Fest según Borjamina

Tras poner de relieve en lo paradójico que es que hasta la propia Melody haya reconocido que va a cambiar tanto parte de la canción como la puesta en escena de "Esa diva" para Eurovisión y que esa propuesta haya ganado el Benidorm Fest 2025; Borjamina no duda en analizar por qué deberían hacerse cambios en las bases del certamen si RTVE quiere que tenga futuro.

Así, no tiene reparos en compararlo con San Remo recordando que allí el ganador no está obligado a ir a Eurovisión y que es un festival muy arraigado donde nadie se presenta pensando únicamente en Eurovisión como si pasa en el Benidorm Fest. Y como solución pide que haya más programas musicales en televisión.

"Leo críticas contra RTVE, Rayden o César Vallejo, pero, sinceramente, creo que nombres como Melody o Sonia y Selena son necesarios para hacer que el Benidorm Fest llegue a más gente. Por muy bien que lo hagan o sorprendan, no se sostiene a base de Kuves y Mawots", recalca el gallego. "El comité de selección debe ser una criba para evitar a Chikilicuatre, John Cobra o Víctor Sandoval, pero no para educar musicalmente a la audiencia. A la vista está, con el arrase de Melody, que representa a una parte importante del país y, nos guste o no, la mayoría ha hablado", prosigue diciendo.

Después de poner en valor las mejoras técnicas del Benidorm Fest, Borjamina pide cambios en sus bases. "Deben trabajar para atraer a lo mejor de la industria musical. Y eso pasa por un cambio en las bases, de primera mano sé que es una de las cosas que echan para atrás a los artistas y discográficas. Solo alguien que quiera usar el Benidorm Fest para lanzar/relanzar su carrera acepta ciertas cláusulas", destaca.

Y por otro lado no duda en cuestionar el "hate desmedido" que hay hacia todos los artistas que se presentan cada año. Tenemos un Benidorm Fest por el que hemos luchado años y que va a mejor técnicamente, pero cuidémoslo. Cuidemos a los artistas. Esa diva no es mi estilo, iba con Kuve o J Kbello. No gustarte algo no debe ser sinónimo de lanzar odio los próximos meses. Tienes otras canciones que escuchar y otros países a los que animar. En mi caso, acepto la decisión de la mayoría y apoyaré a Melody como nuestra representante, porque su trabajo y respeto por el festival son innegables. Para gustos, canciones", concluye.

A favor de RTVE, el show ha dado un salto de calidad, tanto en escenario como en realización y sonido. Ahora bien, deben trabajar para atraer a lo mejor de la industria musical. Y eso pasa por un cambio en las bases, de primera mano sé que es una de las cosas que echan para atrás — Borjamina (@Borjamina) February 2, 2025

a los artistas y discográficas. Solo alguien que quiera usar el Benidorm Fest para lanzar/relanzar su carrera acepta ciertas cláusulas. Así es muy difícil conseguir nombres consolidados. No hay más que ver los que aceptan acudir como invitados y los que aceptan competir. — Borjamina (@Borjamina) February 2, 2025

Otro de los motivos en el que los artistas coinciden año tras año y en el que tenemos toda la culpa es el hate desmedido. Somos culpables de que Mawot, que no ha estado metido en ninguna polémica y ha hecho todo desde el amor y el respeto por el festival, sea víctima de mensajes — Borjamina (@Borjamina) February 2, 2025

Y hasta aquí la chapa de la vuelta a casa tras esta semana. Tenemos un Benidorm Fest por el que hemos luchado años y que va a mejor técnicamente, pero cuidémoslo. Cuidemos a los artistas. Esa diva no es mi estilo, iba con Kuve o J Kbello. No gustarte algo no debe ser sinónimo de — Borjamina (@Borjamina) February 2, 2025