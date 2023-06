Mediaset comunica qué va a pasar con los colaboradores de ‘Sálvame’ en su futuro inmediato

Este viernes 23 de junio se cierra un ciclo en Mediaset con el final de ‘Sálvame’. Tras 14 años liderando las tardes de Telecinco, el equipo de La fábrica de la tele se despedirá de su audiencia con un programa muy especial en el que incluso harán una hoguera final aprovechando la noche de San Juan.

A partir del lunes 26 de junio cogerán el relevo Sandra Barneda y César Muñoz al frente de ‘Así es la vida’, un nuevo magacín de entretenimiento y actualidad producido por Cuarzo Producciones (‘La isla de las tentaciones’).

Un programa en el que no habrá ningún colaborador de ‘Sálvame’. No obstante desde la productora han asegurado que en ningún momento ha habido ningún veto. «No hemos vetado a nadie de ‘Sálvame’, queremos abrir la lista de colaboradores a todas las franjas de edad», remarcaba Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones a la pregunta de El Televisero.

Por ello, la gran duda que surge ahora es si desde Mediaset contarán con los colaboradores de ‘Sálvame’ en otros programas o si rostros como Lydia Lozano, Kiko Hernández, Belén Esteban o Kiko Matamoros que llevan más de 20 años en Telecinco desaparecerán de la cadena y tendrán que buscarse cobijo fuera de las instalaciones de Mediaset.

«No tiene sentido tirar por el continuismo. El equipo de ‘Sálvame’ se merece un descanso después de 14 años»

«El equipo que ha hecho Sálvame se merece un descanso después de acompañarnos diariamente durante 14 años«, aseguraba Manuel Villanueva, director de Contenidos de Mediaset España dejando claro que por ahora no se ha querido contar con ninguno de ellos.

Pero preguntado por si en un futuro podremos ver a muchos de sus colaboradores en otros formatos bien de La fábrica de la tele o de otras productoras, el directivo no ha sido muy claro. «Con el tiempo no lo sabemos, puede que sí o puede que no regresen a la tele. Pero ahora mismo no tiene sentido tirar por el continuismo. Se merecen un descanso después de 14 años», remarcaba Villanueva.