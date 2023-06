‘Sálvame’ alerta así de un secuestro de la emisión final en Telecinco: «No tenemos miedo»

‘Sálvame‘ cierra sus puertas para siempre este próximo viernes. El 23 de junio quedará marcado en rojo en el calendario televisivo con el adiós de uno de los programas más longevos de la televisión y el eje de la parrilla de Telecinco durante algo más de 14 años. Y, como no puede ser de otra manera, el equipo está preparando un último programa sensacional para despedirse por todo lo alto.

Esta semana, trascendía que La Fábrica de la Tele estaba planeando realizar una espectacular hoguera en el parking de los estudios de Mediaset en Fuencarral. Como el día de la cancelación coincide con la tradicional noche de San Juan, el espacio vespertino organizará la suya propia con todo el mobiliario que ha formado parte del histórico e inalterable plató. Una particular iluminaria purificadora para quemar lo viejo, aparcar todo lo malo y dejar paso a un nuevo y esperanzador porvenir.

Este miércoles, Terelu Campos y Adela González han confirmado esa información y ‘Sálvame’ ha enviado al reportero Kike Calleja a un parque de bomberos de Madrid en busca de asesoramiento para la hoguera que van a hacer el viernes como fin del programa. En la conexión en directo ha aparecido con «el cajón de los secretos». Un cajón que alberga documentos y cintas comprometidas.

«Vamos a quemar muchas cosas porque, cuando desaparezca ‘Sálvame’, todo lo que le rodea desaparecerá con él. Es alucinante todo lo que hay aquí: información, audios y fotografías de famosos y compañeros muy comprometidas. Este cajón va a tener un protagonismo especial el viernes. Va a ser quemado con todos sus secretos», ha cebado Kike.

«Y ojo que no os podéis perder quién va a ser la persona encargada de prender fuego a esa hoguera», le ha seguido Adela González. «No lo podéis ni imaginar. Bueno, no lo podemos. No lo sabemos nadie», ha apostillado Terelu que, al hilo, ha advertido: «Antes de ponerlos en la hoguera escucharemos algunos de esos secretos y los veremos».

«Va a ser gamberro, canalla y más irreverente que nunca. Va a ser ‘Sálvame’ a lo bestia», han subrayado las dos presentadoras. Y, ante lo que va a suceder en esa última emisión de la historia, Terelu Campos ha alertado de una eventual censura: «Que no les extrañe que alguien quiera cortar o secuestrar el último programa». «Vamos lo que viene siendo irse a negro», ha apuntado Adela.

Sin embargo, han dejado muy claro que no tienen reparo por nada. «No tenemos miedo, miedo ninguno», ha desafiado la hija de María Teresa Campos. «El viernes vamos a vivir aquí una fiesta por todo lo alto», se ha reafirmado Adela González.