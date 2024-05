Un moralista Joaquín Prat ataca así a Mediaset por la tele que se hace en ‘Supervivientes’

Joaquín Prat se ha enfundado en el traje de moralista repelente y ha criticado el tipo de televisión que se hizo anoche en ‘Supervivientes’ durante la décima gala. Una velada marcada por un Kiko Jiménez desaforado, eje de todos los conflictos, que detonó un bombazo: la posible traición de Gorka a su novia con Marieta cuando no grababan las cámaras.

Todo ello ha sido abordado ampliamente en el club social de ‘Vamos a ver’, dando lugar a un intenso debate entre los colaboradores y a una división entre quienes no se creen a Kiko y quienes sí apoyan su versión. Y en este último bando se ha situado la periodista Isabel Rábago.

«Kiko, en determinados momentos del concurso, me parece que está sobrepasando las líneas, pero qué necesidad tiene de inventarse una historia así. Y no es solo el testimonio de Kiko, también el de Aurah, que hay un momento que dice que hace unos días Gorka y Marieta se fueron a una parte de la playa donde estaban más tranquilitos», ha acentuado la colaboradora.

«Isa, tú dices ‘qué necesidad’. Es que este hace la tele así», ha rebatido Joaquín Prat, criticando el tipo de contenido que genera Kiko Jiménez, profesional de los realities. «No, no, que no, que no», le ha confrontado Rábago. «Déjame hablar a mi ahora, que te he escuchado y has hablado mucho», se ha puesto serio el presentador antes de soltar su diatriba moralista.

«La necesidad que tiene es la de la tele que hace este. Y Gorka se lo dice bien claro. Esta es la tele que hace Kiko Jiménez: la de sacar al padre de Javier Ungría y ahora esto. O sea sacar todos los trapos sucios», ha sentenciado Joaquín Prat para, acto seguido, lanzar un recado a Mediaset: «Esa tele que yo pensaba que aquí ya no íbamos a hacer pero que veo que se sigue haciendo«.

Un ataque directísimo hacia los altos mandos del grupo de comunicación por parte de un Prat que se ha erigido como firme defensor de la tele blanca y familiar que está defenestrando a Telecinco en los últimos meses.