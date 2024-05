Isabel Rábago da la respuesta clave respecto a Antonio Tejado en ‘TardeAR’ y es definitiva

Después de mucho pedirlo y buscarlo, Antonio Tejado ha conseguido este lunes que el juez decretara su libertad y la del resto de acusados por el robo en casa de su tía María del Monte. Una libertad provisional sin fianza. Tras salir de la cárcel la prensa no ha parado de perseguirle pero según ha avanzado Isabel Rábago, el sobrino de la cantante no tiene pensado hablar.

Y es que si hay una periodista que ha estado en todo momento en contacto con el entorno de Antonio Tejado y que ha dado varias informaciones sobre este caso ha sido Isabel Rábago. Por eso, la colaboradora de ‘Vamos a ver’ se ha colado este lunes en ‘TardeAR’ mediante vídeo llamada para contar todos los detalles de las primeras horas de Antonio Tejado fuera de prisión.

Tras saludar a Ana Rosa Quintana, Isabel Rábago explicaba que ella se había enterado de la puesta en libertad de Antonio Tejado por su madre. «Se está diciendo que esta noticia era esperada y no era en absoluto esperada, sino que Antonio esta mañana estaba desayunando y ha recibido la llamada de su abogado diciéndole coge el petate que nos vamos. La verdad es que están felices», explicaba la colaboradora.

Sobre el encuentro de Antonio Tejado con su familia, Isabel Rábago ha desvelado que «son tres eses durísimos en los que Antonio se ha enfrentado a su peor pesadilla y que él mantiene su absoluta inocencia y va a luchar por su inocencia».

Y si hay algo que ha dejado claro Isabel Rábago en ‘TardeAR’ es que Antonio Tejado no va a hablar con la prensa. «Antonio ha salido sin hablar porque no tiene intención de hablar», recalcaba la periodista. «Está con una mezcla de enfado y cabreo, ha estado muy al tanto de lo que se ha dicho en los platós de televisión. Sabe quién ha estado a su lado, sabe quién no ha estado y quién ha aprovechado los platós para hacerle daño en su peor momento», sentenciaba.

Isabel Rábago habla de las ofertas que ha recibido Antonio Tejado para hablar

Por otro lado, Isabel Rábago ha vuelto a recordar que nadie del entorno de Antonio Tejado ha querido hablar con María del Monte. «A ver siempre tengo que aclarar que las víctimas son quienes son, es decir María, Inmaculada y todas las personas que estaban en la casa. Pero Antonio se siente víctima y lo que le ha dolido a él es que su tía dude de él y que María no ha tenido ni un solo gesto con su madre desde el día de la detención. Y por eso Antonio dice que no quiere saber nada de su tía», volvía a explicar la colaboradora.

Tras ella, era Ana Rosa Quintana la que comentaba que es normal que hasta que todo esto no se aclare no haya relación entre María del Monte y la familia más cercana de Antonio. «Hay que entenderlo todo. No es que le demos la razón a Antonio, es que hay que entender cada pieza de un puzzle que está cada vez más complicado y en el que las relaciones están absolutamente rotas. Se ha hablado mucho de que la adre ha discutido con María y eso es complicado porque no ha habido relación», aclaraba Rábago.

Por último, Isabel Rábago ha confirmado que Antonio Tejado tendría ofertas económicas muy potentes para que hable pero él no está dispuesto a hablar por ahora. En este sentido, cabe recordar que se publicó que ‘De Viernes’ había hecho ofertas millonarias tanto a María del Monte como a la madre y el hermano de Antonio Tejado para hablar del caso del robo. «Yo hablando con Fernando me ha dicho que ahora no es el momento de hablar«, añadía dejando claro que por ahora todavía tiene un juicio pendiente y ha salido a la calle con unas medidas cautelares muy importantes. «No quiere dar ningún paso en falso«, concluía.