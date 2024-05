El ganador de ‘Pasapalabra’ clama lo difícil que fue concursar con Moisés y admite la razón

Óscar Díaz se alzó como el gran triunfador de ‘Pasapalabra’ el pasado miércoles 15 de mayo haciéndose con el bote de 1.816.000 euros. Antes de despedirse definitivamente del concurso, el madrileño ha querido dejar un mensaje para Moisés Laguardia, su gran rival en el programa presentado por Roberto Leal.

Moisés y Óscar han pasado a la historia del programa como una de las rivalidades más seguidas y longevas del formato. Es por eso que, tras 154 tardes compitiendo mano a mano por el bote, el ganador no podía despedirse sin dirigirse a su compañero.

Para Moisés Laguardia no ha debido ser fácil ver cómo su rival se hacía con el bote de ‘Pasapalabra’ después de todo un año luchando por la victoria. Por eso, a través de la web del programa, Óscar Díaz le ha dedicado un mensaje de agradecimiento y arrepentimiento. «En los últimos días, he tenido la oportunidad de darte muchos abrazos. No sé si te he confortado lo suficiente«, comienza reflexionando el ganador del bote.

Óscar Díaz, a Moisés Laguardia: «Ha sido muy difícil concursar contigo»

«Tampoco sé si te tengo que confortar. A mí, en todo momento, con abrazos o sin ellos, me has aportado calor, compañía, compañerismo», asevera Díaz sobre su competidor en ‘Pasapalabra’, al que se dirigió en todo momento con mucho afecto. «Ha sido muy difícil concursar contigo», señala el traductor, que insiste en que se queda con lo vivido entre bastidores más que en el plató.

Óscar Díaz y Moisés Laguardia en el rosco final de ‘Pasapalabra’

Y es que, fuera del rosco, los dos concursantes forjaron toda una amistad. «Ha sido muy difícil en el plano competitivo, porque me has exigido lo máximo siempre, pero ha sido muy bonito todo lo que hemos compartido en esos tiempos muertos, en esas comidas, en esos momentos previos a empezar las grabaciones», admite ahora Óscar Díaz.

«Sin ti no habría sido igual, en absoluto», sentencia el longevo rival de Moisés Laguardia. «El hecho de haber pasado todo este tiempo juntos y no habernos bufado ni una vez creo que habla muy bien de tu carácter y de tu capacidad. Así que muchas gracias de nuevo», termina señalando el madrileño para despedirse definitivamente de su compañero y de ‘Pasapalabra’.