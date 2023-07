Alonso Caparrós no puede ocultar su verdadero estado sin ‘Sálvame’ y lanza esta advertencia

Si hace unos días era Lydia Lozano la que desvelaba lo duro que estaba siendo el no tener que ir cada tarde a trabajar a ‘Sálvame’, ahora es Alonso Caparrós el que se ha sincerado sobre esta nueva etapa de su vida tras el final del programa, que se despedía el pasado 23 de junio tras 14 años de emisión en Telecinco.

Si bien, durante su última entrega se conoció que Netflix emitiría un docureality con alguno de los colaboradores de ‘Sálvame’, como Chelo García Cortés, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Terelu Campos, Víctor Sandoval, Lydia Lozano y Kiko Matamoros. Sin embargo, el resto de rostros del programa no sabemos qué es lo que harán ahora que han perdido su puesto de trabajo. Para algunos, su única fuente de ingresos. Tal es el caso de Alonso Caparrós, que, además, está pasando por un importante bache económico.

El colaborador acudió este sábado 1 de julio al desfile del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid y allí charlo con los reporteros de Europa Press sobre cómo está siendo esta nueva etapa de su vida. Para él, han sido «días duros y muy tristes. Ha sido raro levantarse el lunes, martes, miércoles, no tener que leerte la prensa pero va todo por el curso que tiene que ir». «Incertidumbre hay, pero sé que están por venir buenas cosas. Están a la vuelta de la esquina, hay que tomárselo para descansar, tomar pescadito y volver en septiembre, con mucha más fuerza», avisa a navegantes.

Alonso Caparrós reconoce «echar mucho de menos» a ‘Sálvame’

El periodista no escondía su melancolía por no tener una rutina de trabajo: «Yo lo estoy echando mucho de menos de verdad. Desde aquí también le quiero mandar un mensaje a los compañeros, que perseveren. La situación era delicada, pero les deseo lo mejor y les digo que no se vengan abajo. Por mi parte, tristeza, pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué hace La Fábrica de la Tele la nueva temporada».

Su mujer, Angélica, está siendo su mayor apoyo en estos difíciles momentos. Según ella misma confesaba ante las cámaras de Europa Press, «tenemos una lista de tareas que dice que es muy saludable cuando estás pasando un cambio». A lo que él añade, entre risas: «Sobre todo en el jardín, que no me deja descansar». Poco a poco Alonso Caparrós se está haciendo a esta nueva rutina con la esperanza de que, muy pronto, le lleguen nuevas ofertas de trabajo.