Este es el inconcebible nuevo trabajo de Alonso Caparrós tras cerrar ‘Sálvame’: «Tengo miedo»

‘Sálvame‘ llegará a su fin el próximo viernes 23 de junio y sus trabajadores ya se encuentran buscando nuevas fuentes de ingresos para poder sobrellevar los meses posteriores. Es el caso de Alonso Caparrós, que ya ha empezado con proyectos nuevos y se adelanta así al fin del programa.

Hace tan solo unas semanas, el colaborador decía tener «mil proyectos en la cabeza que no tienen nada que ver con la tele»: «Tengo una montaña rusa de emociones, pero estos momentos son en los que uno más crece», manifestaba en una entrevista a Outdoor, donde detallaba los planes de futuro que tenía previstos ante el fin de ‘Sálvame’.

«Voy a montar una empresa de reformas porque quiero conseguirle los papeles a un inmigrante de Perú», empezaba explicando Alonso Caparrós a la vez que desvelaba su afán por la apicultura: «Llevaba mucho tiempo queriendo aprender apicultura. Quiero hacer miel, plantar flores y cuidar abejas. Me apasiona ese proyecto. Estoy mirando una finca y aprendiendo a hacer colmenas».

Tan solo unas semanas ha tardado Alonso Caparrós en ponerse manos a la obra. El presentador ya ha tenido su primer día como apicultor, productor y recolector de miel de la mano de #Alonbee, su nuevo proyecto profesional. «Tengo miedo, pero muchas ganas, muchas ganas de aprender», suelta en dicha entrevista.

Alonso Caparrós se estrena como apicultor.

«Las abejas me han gustado desde niño, yo crecí con la Abeja Maya. Desde pequeñito las abejas me han caído bien, pero no hace mucho, leyendo por casualidad una cosa, cayó en mis manos el capítulo de un libro que hablaba sobre abejas. Me quedé alucinado, estupefacto», explica el colaborador de ‘Sálvame’, que se muestra encantado de estar aprendiendo de este oficio.

Además, Alonso Caparrós adelanta que también escoge esta profesión para contribuir al mantenimiento del medio ambiente: «Me llama mucho la atención que es un animal muy importante para la vida y para el ser humano. Ha sobrevivido a glaciaciones y a todo, menos a nosotros. Nos las estamos cargando. Lo de hacer miel y preocuparme por ellas y querer tener enjambres, obedece un poco a eso».

«Una cosa es que nos pasemos el día diciendo ‘uy, qué mal están las cosas’ y otra cosa es ponerse a hacer algo que ayude a solucionarlo. En mi caso va a ser tener abejas», sentencia el colaborador de ‘Sálvame’ vestido con su traje para protegerse de las picaduras del insecto.