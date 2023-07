Adara y Bosco dan un paso definitivo en su relación tras ‘SV’ y lo que anuncian deja en shock

Si hubo un momentazo que nos dejó la final de ‘Supervivientes 2023’ fue, sin duda alguna, el tímido beso que se dieron Adara Molinero y Bosco Martínez- Bordiú instantes antes de que éste se proclamase como ganador de la edición. Pese a que durante su paso por Honduras no había habido indicios de que entre ellos pudiera haber algo más que amistad, fue durante su estancia en Madrid cuando ambos comenzaron un tonteo que acabó de la forma más inesperada.

Y, aunque pocos son los que creen que esta historia de amor vaya a tener recorrido, lo cierto es que desde que ha acabado el reality Bosco y Adara no han dejado de compartir planes juntos. Incluso han compartido con sus seguidores su primera cita oficial tras el concurso, con un romántico regalo incluido.

Durante el debate final de ‘Supervivientes’, la ganadora de ‘GH VIP 7’ reconoció que estaba ilusionada, y que quería seguir conociendo al sobrino de Pocholo lejos de las miradas indiscretas. Y eso es lo que está haciendo. Este miércoles 5 de julio, Adara compartía un vídeo en sus stories de Instagram en el que confesaba que llegaba tarde a una cita.

«Vamos a desayunar. Llego una hora tarde… a ver si me está esperando porque vaya telita la mía», ha dicho la hija de Elena Rodríguez a todos sus seguidores de Instagram. En el vídeo, aparecía ella sentada en un coche. Tanto en su voz como en el brillo de sus ojos, se podía comprobar lo ilusionada que estaba por la quedada con su ‘amigo especial’.

El romántico regalo que se han hecho Adara y Bosco nadie lo esperaba

Aunque en un primer momento la joven no quería desvelar con quién iba a tener esa cita, horas después ha sido ella misma la que ha dado más detalles del encuentro. Y es que, siete horas más tarde, la segunda finalista de ‘Supervivientes 2023’ subía a sus stories una foto de Bosco, junto al Emoji de un corazón rojo. Apenas unos instantes más tarde, era él el que compartía una imagen de su compañera de concurso luciendo unas gafas de sol. A la instantánea le acompañaba el siguiente texto: «¿Cómo le quedan las bosquigafas? Wuau».

La pareja había quedado para disfrutar de un rico desayuno por las calles de Madrid. Pero, lejos de quedarse solo en eso, Adara compartía un romántico regalo que había tenido el uno con el otro. «Bosqui y yo nos hemos hecho unas pulseras soldadas con nuestro número favorito. Él lleva el mío y yo el suyo», escribió la madrileña junto a un emoji enamorado.

Así fue su primera cita tras el concurso

Aunque de esta cita hemos conocido todos los detalles gracias a sus respectivas redes sociales, no ha sido así en su primer encuentro tras su salida de ‘Supervivientes 2023’. Y es que, tal y como contó Bosco en ‘Así es la Vida’: «La he invitado a una cena y hubo postre, muy dulce. Lleno de chocolate y en la mesa», contó a Sandra Barneda, entre risas.

De esta forma, dejó claro que lo suyo con Adara va en serio. Aunque al ser preguntado que si estaba enamorado, se fue por la tangente: «Estoy enamorado de la vida y de todo lo que está pasando, estoy muy ilusionado. Me caracterizo porque las pequeñas cosas me hacen ilusión. Me gusta ilusionar e ilusionarme».

Además, reconoció que estas cosas «no se pueden planear»: «Ha sido espontáneo. Desde el primer día ella me gustaba y lo dije. Adara tenía otra perspectiva de mí pero la playa, las olas, las brisas… ya sabéis. Allí nos conocimos aún más y sobre todo al final, que es cuando ocurrió todo, lo teníamos muy separado».