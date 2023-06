Adara Molinero y Bosco se besan en plena final de ‘Supervivientes’ y confirman su romance

La frase «una imagen vale más que mil palabras» podría aplicarse sin duda a lo que se ha podido ver entre Adara Molinero y Bosco Blach durante la final de ‘Supervivientes 2023′. Durante los últimos días han sido muchas las informaciones que hablaban de una posible relación entre los dos supervivientes.

Rumores a los que ahora se le suma su actitud cómplice y el beso que las cámaras del reality han captado en pleno directo. En concreto, tanto Adara como Bosco no han tenido reparo en darse un cariñoso y tímido beso frente a la mirada atónita de Laura Madrueño.

Dicha escena se ha producido justo después de la salvación de Bosco Blach frente a Jonan Wiergo. Visiblemente eufórico, el sobrino de Pocholo ha acudido a celebrar la victoria con Adara Molinero. Así pues, después de dedicarse emotivas palabras en los alegatos de cada uno, Bosco ha sorprendido preguntándole a la joven si podía darle un beso.

Unas palabras que no han pasado inadvertidas para Carlos Sobera quien aseguraba que eso se pide en caso de querer darle un beso en la boca. Una afirmación que Bosco no ha desmentido, De hecho, tanto el concursante como el presentador han jugado con la idea del beso con Adara hasta tal punto que ambos no han podido resistirse a darse un beso que ha impactado a buena parte de la audiencia.

Por si fuese poco, el beso entre los dos concursantes podría confirmar los rumores que la revista Lecturas propagaba a través de su portada. La información que maneja la citada publicación hace referencia a la gran complicidad de los dos jóvenes. Además, llega a asegurar que ambos habrían mantenido una noche de pasión en Honduras.

Adara confiesa lo que siente por Bosco: «Estoy ilusionada»

Poco después del beso, Adara ha aportado más datos sobre su posible relación con el joven. La superviviente ha asegurado sentirse ilusionada junto a él. «Al principio estaba ahí pico y pala, pico y pala… Es súper respetuoso, súper cariñoso. Todo un caballero y buen chico», ha comentado. Asimismo, ha concretado: «Al principio no (me gustaba), hasta las últimas noches en la playa en las que dije «uh, se está poniendo guapo»».