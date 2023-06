La lacrimógena despedida de Laura Madrueño en ‘Supervivientes 2023’ que conmueve a todos

Laura Madrueño se erige como uno de los grandes descubrimientos de la actual edición de ‘Supervivientes 2023‘. Después de tres meses presentando desde los Cayos Cochinos, la madrileña comienza a recoger aplausos y elogios ante su inminente vuelta a España. En esta ocasión, el encargado de reconocer la impecable labor de la comunicadora ha sido Ion Aramendi.

El presentador vasco ha conectado durante el debate dominical con Laura Madrueño dedicándole unas emotivas palabras. «Laura, ya te he dicho que tenía algo pendiente contigo. ¿Estás preparada?», le ha preguntado. Visiblemente nerviosa, la presentadora ha asegurado: «Pues, tú dirás. No». Tras ello, Ion ha dado paso a un vídeo en el que se recogían sus mejores momentos al frente del reality.

Antes de ello, Aramendi le ha transmitido unas emocionantes palabras cargadas de cariño y gratitud: «Durante más de tres meses y medio has estado al lado de los concursantes apoyándoles y empatizando con ellos en sus malos momentos. Tu risa, tu energía y tu positividad nos ha contagiado a todos. Esto es para ti».

Tras ver el vídeo, los espectadores han podido ver a una Laura Madrueño visiblemente emocionada. «Laura, no puedo dejar de agradecerte el esfuerzo que has hecho durante todo este tiempo. Todavía nos queda el tramo final. Yo me emocioné el otro día en ‘La Palapa’. Ahora volviendo a ver las imágenes me he vuelto a emocionar. Gracias por todo. Tengo unas ganas de verte aquí y darte un abrazo… Habla tú».

Las emocionantes palabras de Laura Madrueño

Por su parte, Laura Madrueño ha compartido: «Me va a explotar el corazón. Gracias. No puedo daros más las gracias. De aquí se va otra Laura, ya os lo dije el otro día. Se lleva este mar que me ha arropado todos estos meses, un crecimiento absolutamente increíble. Un aprendizaje que jamás podría haber imaginado».

«He disfrutado de cada día, de cada minuto, exprimido cada momento, aunque fueran retos complicadísimos para mí. Me llevo cada coral de estos Cayos Cochinos, me llevo unos atardeceres absolutamente mágicos y, sobre todo, me llevo a todas estas personas que tengo aquí detrás», ha proseguido.

Precisamente Laura Madrueño ha querido mandar unas emotivas palabras al equipo de Honduras: «A todas las personas que no veis, a casi 200 personas que se han dejado la piel para que este sea el programa más maravilloso de la televisión. Gracias a todos, os aplaudo aquí ahora mismo». Tras ello, Ion se ha despedido replicando junto a ella su característico saludo inicial de cada gala. «¡Estoy temblando!», ha reconocido ella antes de despedirse definitivamente.