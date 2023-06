La muy significativa publicación del marido de Laura Madrueño ante el fin de ‘Supervivientes’

Laura Madrueño se despedía el pasado jueves de la Palapa de ‘Supervivientes 2023′. La presentadora ha cumplido con creces todas las expectativas puestas en ella, pues tenía el difícil reto de sustituir a Lara Álvarez. En un momento de su discurso de despedida, Laura no podía evitar emocionarse. Pero, con la voz entrecorta y los ojos vidriosos, hizo gala de su profesionalidad y pudo acabar su alegato.

«Hace más de tres meses que abrimos esta Palapa y en aquel momento me di cuenta de que formaba parte de algo grande. De algo muy, muy especial. En aquel preciso instante descubrí la magia de este programa y de este lugar. No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura porque no os podéis imaginar lo que significa estar aquí y formar parte de esta locura. Hay que vivirlo para saberlo», comenzaba diciendo la que fuera presentadora del Tiempo de ‘Informativos Telecinco’.

«Volveremos nosotros, este equipo extraordinario que me ha acompañado cada día en los Cayos y por supuesto también el equipo que está en Madrid. Gracias al Pirata Morgan por tu pasión, por su poesía, por haber hecho que me enamore de la televisión y de ‘Supervivientes’. Y a vosotros que nos habéis acompañado cada noche, gracias por dar sentido a este trabajo que tanto nos gusta y tanto amamos. Equipo, apagamos las antorchas. Volvemos a casa», concluía Laura Madrueño, antes de apagar la Palapa, un rito que edición tras edición sigue emocionando a la audiencia.

Laura Madrueño clausurando ‘La Palapa’ de ‘Supervivientes 2023’.

El marido de Laura Madrueño le dedica unas emotivas palabras

Tras este emotivo discurso de la presentadora, su marido, Álvaro Puerto, ha querido dedicarle unas bonitas palabras en su perfil de Instagram este 16 de junio: «Los días 16 siempre son días especiales. Hace un año empezó como un día muy duro y acabó siendo el inicio de uno de los mejores fines de semana de nuestras vidas».

«Hoy, día 16, te despiertas habiéndonos dejado una vez más sin palabras, y demostrando que todo lo que se hace con pasión, se recuerda para siempre. No se me va a olvidar el día de hoy, como tampoco se me olvidará el de hace un año. Ni los que vienen», continuaba el marido de Laura Madrueño, que es fotógrafo de profesión.

«Si creía que no podía estar más orgulloso de ti, me has vuelto a demostrar que cada día te superas más. Enhorabuena, superviviente, te lo has ganado. Te quiero», concluía su carta Álvaro, poniendo de manifiesto lo orgulloso que está de su mujer.