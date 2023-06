Laura Madrueño se corona con su despedida en ‘Supervivientes 2023’: todos piensan lo mismo

Se acerca el final para ‘Supervivientes 2023‘. Aunque Carlos Sobera se ha encargado de advertir a los espectadores que la final todavía no será la próxima semana, el reality se va despidiendo poco a poco de los espectadores. Un hecho patente en el tradicional cierre de ‘La Palapa’. Tal y como ha indicado el presentador, la decimosexta gala ha sido la última entrega emitida desde los Cayos Cochinos.

Por ende, en dicho programa se ha vivido la emotiva y tradicional clausura de ‘La Palapa’. Se trata de uno de los momentos más especiales del reality que este año, por primera vez, ha estado comandado por Laura Madrueño. «Hace más de tres meses que abrimos esta Palapa y en aquel momento me di cuenta de que formaba parte de algo grande, de algo muy especial. En aquel preciso instante descubrí la magia de este programa y de este lugar«, ha comenzado diciendo.

En la misma línea, Laura Madrueño ha compartido visiblemente emocionada: «No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura porque no os podéis imaginar, de verdad, lo que significa estar aquí y formar parte de esta locura. Hay que vivirlo para saberlo, para mí ha sido el reto más importante de mi vida. He crecido en cada programa. Hoy estoy igual de emocionada que el primer día porque me he dejado el alma para que sintáis lo que es ‘Supervivientes’«.

El emotivo llanto de Laura Madrueño al despedirse de ‘La Palapa’

Después de despedir uno por uno a los finalistas del concurso, la presentadora ha retomado su discurso poniendo en especial valor el trabajo del equipo. «Vuelven ellos y volvemos nosotros, Carlos, este equipo humano extraordinario que me ha acompañado a mí cada día en los cayos y por supuesto el que está en Madrid. Detrás de las cámaras, en la playa con los supervivientes, en las cocinas, en las barcas, por supuesto, en los juegos, en las salas de edición. A todos ellos, gracias por todo vuestro cariño, por vuestro apoyo incondicional y por haberme enseñado lo mejor de vosotros mismos».

Los agradecimientos no han cesado por parte de Laura Madrueño: «Gracias por cuidar cada detalle de este programa y hacer un trabajo inenarrable para que este programa, ‘Supervivientes’, sea pura magia». Muy emocionada y al borde del llanto, la presentadora ha añadido: «Especialmente gracias a ti, Pirata Morgan, por tu pasión, por tu poesía, por haber hecho que me enamore de la televisión y de ‘Supervivientes’. Gracias a todos los espectadores que nos habéis acompañado, que estáis ahí y que dais sentido a este trabajo que tanto nos gusta y que tanto amamos. Equipo, apagamos las antorchas, volvemos a casa».

La audiencia cae rendida ante la sensibilidad y el brillante trabajo de la presentadora

La intervención de Laura Madrueño durante el cierre de ‘La Palapa’ ha sido vista con lupa por parte de los espectadores. La también meteoróloga se ha coronado tenor de los comentarios publicados: «Laura ha puesto el corazón en esta aventura y debe estar muy orgullosa del trabajo que ha hecho en Honduras«. El sentimiento por parte de la audiencia es generalizado: «Gracias por poner el corazón en este reality y hacernos disfrutar de tu presencia en cada gala». De igual manera, hay quienes la tildan como «lo mejor de la edición» y el «gran descubrimiento».

Este momento siempre es tan mágico, que llorera, con que intensidad hemos vivido estos meses, lo mucho que nos da este pedazo de formato. Gracias @Supervivientes y gracias @laura_madrueno por entregarte de esta forma a SV, ya eres una más de la familia ¡LARGA VIDA A SV! #SVGala16 — Adrià (@_Adry___) June 15, 2023

Llorando con Laura.

Gracias por esta edición. #SVGala16 — Chicareality (@chicareality) June 15, 2023

Laura ha puesto el corazón en esta aventura y debe estar muy orgullosa del trabajo que ha hecho en Honduras. Lo tenía complicadísimo porque Lara Álvarez nos parecía insustituible, pero lo ha hecho genial 👏🏻😍. #SVGala16 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) June 15, 2023

GRANDE LAURA MADRUEÑO!!!

ENHORABUENA por tan bonito trabajo.

¡LO HAS HECHO DE DIEZ!

Ojalá tenerte el próximo año en nuestras pantallas desde Palapa…

¡GRACIAS! 💖#SVGala16 — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) June 15, 2023

Oye pues muy bien Laura Madrueño. Lo mejor de esta edición, sin duda. Natural, cercana, sin divismo ni tontería. Brava. #SVGala16 — Miss Kokoro (@KokoroMiss) June 15, 2023

Laura Madrueño es una pedazo de presentadora. El mejor descubrimiento de la edición #SVGala16 — 🦇 Alex 🤍 (@alex_abp9) June 15, 2023

Laura lo tenía muy difícil, pero se ha convertido en pieza indispensable de esta edición de #SVGala16 — Raúl Santana (@Lito_Santana) June 15, 2023

Gracias a ti @laura_madrueno 🩵 por poner el corazón en este reality y hacernos disfrutar de tu presencia en cada gala de Supervivientes



😘 #SVGala16 — 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 ☪ (@Caballa4K) June 15, 2023

https://twitter.com/soofrito/status/1669491481554321409?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

Hay que destacar lo increiblemente BIEN que lo ha hecho Laura Madrueño.

Que maravilla y QUE DESCUBRIMIENTO.

Ojala muchas mas ediciones con ella.

🤍🤍#SVGala16 — 🕊andresss6🏹 (@andreeess6) June 15, 2023

Que gran cierre de palapa…. Gracias Laura has sido un descubrimiento. Dicho esto, mis tres finalistas son Artur, Bosco y Asraf, se lo han ganado siendo muy grandes supervivientes. A parte de los líos que ha habido han sido mejores supervivientes que Adara y Jonan #SVGala16 — Rocio (@roxipiin) June 15, 2023

Laura Madrueño >>> Lara Rodríguez



Más simpática, real. Se implica mucho más.

El programa ya es suyo#SVGala16 — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) June 15, 2023

No puedo con Laura. Ha sido un total descubrimiento. Un 10. #SVGala16 — Jose García (@garcixh) June 15, 2023

Qué bien lo has hecho, Laura. Eres una dignísima sucesora de Lara 👏 #SVGala16 pic.twitter.com/aOfcuOfhwv — Beatriz Prieto Iglesias (@19Bea91) June 15, 2023

Laura Madrueño ha hecho un trabajo increíble en SV ❤️ me encanta ella y me parece una persona preciosa #SVGala16 — power ✈️ (@GaldeanoPower) June 15, 2023

Que agradecía estaba Laura nos a emocionado a todos.



Muy bonita su despedida.



#SVGala16 — Khale (@KhaleBernik) June 15, 2023

Qué emotiva la despedida de la palapa. Al final Laura ha sido una sorpresa y lo ha hecho genial 👏🏻👏🏻 #SVGala16 — LorenaVanDerWoodsen (@Lorenamg5) June 15, 2023