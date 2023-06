La imagen de Raquel Bollo increpando a Carlos Sobera que pasó inadvertida en ‘Supervivientes’

La gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie‘ acabó este martes con gran polémica después de que tanto Alma Bollo como Manuel Cortés discutieran con Isa Pantoja y explotaran contra Alexia Rivas y Carmen Borrego. Una actitud de los hijos de Raquel Bollo que obligó a intervenir a Carlos Sobera.

«Todo el mundo se está dejando la piel en el concurso, unos son de un color y otros de otro. No todo el mundo está a gusto con lo que se comenta de él ni sobre lo que pasa ni los comentarios que se hacen sobre lo que pasa. Pero no existe ningún sesgo por parte de nadie. Y no olvidemos que aquí todos los que están, incluido yo, son profesionales y por tanto no se les puede faltar el respeto», destacaba Carlos Sobera parando los pies a Manuel Cortés tras lo que había hecho con Carmen Borrego y Alexia Rivas.

Pero lo peor vino después. Y es que tal y como ha señalado ‘Sálvame’, Carmen Borrego e Isa Pantoja tuvieron que ser escoltadas por la seguridad de Mediaset ante lo que se vivió en el plató de ‘Supervivientes’ al acabar la gala. Además, el programa mostraba una imagen que pasó desapercibida y es que cuando todavía estaban los créditos finales en el programa se pudo ver como Raquel Bollo increpó a Carlos Sobera.

Así, Mayte Ametlla recalcaba que lo que se vivió este martes en el plató de ‘Supervivientes’ fue una «situación absolutamente escandalosa». «La realidad es que fue un comportamiento bajuno, muy poco digno de personas que trabajan en televisión y diciendo cosas feísimas que no voy a repetir porque mi elegancia no me lo permite», destacaba la guionista de ‘Sálvame’.

Carmen Borrego relata lo que se vivió con los Bollo

Entre las afectadas por lo que se vivió en el plató y sobre todo fuera de él se encontraba Carmen Borrego. La colaboradora ha querido explicar todo lo que sucedió con Raquel Bollo y sus hijo y cómo lo vivió ella. Para empezar, la colaboradora dejaba entrever que Alma Bollo estaría aleccionada y que le habían dado información del exterior. «A mi me da la sensación de que Alma sabía todo lo que ha ocurrido aquí fuera», aseveraba la hermana de Terelu Campos.

Una vez acabó la gala, Carmen Borrego decidió proteger a Isa Pantoja. «Se monta una gorda que veo pero no oigo, yo cogí a Isa Pi y le dije vámonos de aquí y me quedé con ella hasta que cogió el coche», relataba Carmen Borrego. «Yo la vi, no sé si asustada pero si temblando, no podía ni hablar», destacaba la colaboradora sobre cómo vio a la hija de Isabel Pantoja.

Asimismo, Carmen Borrego narraba cómo «yo oí a Alma decirle ‘te vas a cagar’ a Alexia, que es algo muy normal en un plató de televisión. Yo vi que el ambiente estaba muy caldeado y que lo mejor que podíamos hacer era marcharnos», seguía contando Carmen. «Pasé angustia porque son personas que no se puede dialogar con ellas», añadía en clara alusión a Raquel Bollo y sus hijos Alma y Manuel.

La imagen de Raquel Bollo con Carlos Sobera

Pero además, ‘Sálvame’ emitía las imágenes que se pudieron ver cuando los focos ya estaban apagados pero la emisión seguía en directo. «En los últimos segundos de emisión podemos ver como Raquel se levanta y se dirige a Sobera y por los gestos parece que algo le recrimina. Una actitud amedrentante de la que es testigo Marina, la defensora de Artur», remarcaba el redactor de ‘Sálvame’.

Por su lado, Marina, la defensora de Artur destacaba que «la situación fue muy tensa». «Cada uno es libre de opinar y sobre todo a un presentador de un programa hay que respetarle», defendía la amiga de Artur. «En definitiva, una falta de respeto de la familia Bollo contra todos que habría dejado a medio plató totalmente asustado», añadía la voz en off de ‘Sálvame’ en el vídeo.