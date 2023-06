Lo que no se vio en ‘Supervivientes’ con los Bollo obligó a actuar a la seguridad de Mediaset

La gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ acabó como el rosario de la aurora. La entrevista de Alma Bollo en plató se caldeó tanto en su cara a cara con Isa Pantoja que los últimos minutos fueron realmente tensos. El desmadre fue intolerable. Tanto es así que ‘Sálvame’ ha desvelado este miércoles que numerosos testigos aseguran haber pasado miedo.

Mayte Ametlla, una de las colaboradoras del programa, ha pedido paso desde las puertas del estudio 6 de Mediaset donde se realizan los programas del reality aventurero. «Es algo que jamás ha vivido el plató seis de Telecinco. Fue una situación absolutamente escandalosa, protagonizada por Raquel Bollo, Alma y Manuel. Minutos antes de que terminara el programa montaron un circo que tampoco jamás se ha visto cuando los focos están encendidos», ha empezado narrando lo que ocurrió cuando la gala acabó.

«Un circo imparable hasta tal punto que miembros de la producción tuvieron que sacar del plató, acompañados por seguridad, a Isa Pi y a Carmen Borrego. Tuvieron que sacarlas por otra zona del plató y se las llevaron corriendo. Se lio parda. Incluso Carlos Sobera, el presentador con más templanza de la televisión, también perdió los papeles y dijo ‘ya basta’, ‘dejadme en paz’. Para que diga eso Carlos Sobera, es porque lo que se vio fue inaudito. La realidad es que fue un comportamiento bajuno, muy poco digno de personas que trabajan en televisión y diciendo cosas feísimas que no voy a repetir porque mi elegancia no me lo permite», ha condenado; censurándose así los términos en los que se desarrolló ese presunto altercado.

«Es más, para que entendáis lo que sucedió, deberíamos ver los previos de ‘Supervivientes’ (el enfrentamiento con Isa Pantoja por Asraf). Y lo previo fue impresionante, fuera de lugar, pero eso fue a más. Hasta tal punto que no solamente estaban metidos en la ajo Raquel Bollo, Alma Bollo y Manuel Cortés, sino que también miembros de la familia que estaban en las gradas del público increparon a Isa Pi y a Carmen Borrego. Fue algo que no es digno de este plató», ha concluido Mayte.

Ayer los Bollo macarras en vena la liaron en la salida de SV contra Alexia Borrego e incluso Sobera#YoVeoSalvame pic.twitter.com/Bw7ebnKvdp — MaryGH2 (@Mary202085797) June 14, 2023

«Hay una víctima que se ha quedado fuera y es Alexia Rivas«, ha añadido Kiko Matamoros. Por su parte, Belén Esteban ha reprobado esos hechos a pesar del enorme cariño que le tiene a Raquel Bollo. Esta vez, no ha podido sacar la cara por ella. «Un compañero puede exagerar, pero diez compañeros no. Y a mi no me gusta eso. Yo a Raquel la quiero mucho, pero lo que me han contado no me parece nada bien», ha sentenciado alto y claro.

Acto seguido, Carmen Borrego ha ofrecido más datos de lo vivido anoche y ha contado la tremenda amenaza que Alma Bollo lanzó a Alexia cuando las cámaras ya no grababan: «Se monta una gorda y dije vámonos de aquí. En vez de salir por la puerta de Telecinco nos fuimos por detrás. Sí oi que Alma le dijo a Alexia ‘te vas a cagar'».