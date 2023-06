Isa Pantoja no se corta en llamar así a Alma Bollo por cómo se ha retratado en ‘Supervivientes’

La reaparición de Alma Bollo en el plató de ‘Supervivientes 2023‘ ha marcado un antes y un después respecto a su relación con su prima, Isa Pantoja. Ambas han vivido un tensísimo encontronazo que ha dinamitado su relación. Un cruce de acusaciones que no ha dejado a nadie indiferente y que se ha originado a raíz de la evidente animadversión de la hija de Raquel Bollo hacia Asraf Beno.

«Tú esa parte mala de Asraf no la conoces como tal como yo la mía mala que ni yo misma la conocía porque nunca había estado expuesta en esto», ha comenzado diciendo Alma para, poco después, apuntar: «Él el concurso lo ha hecho de una forma delante de cámaras y de otra detrás». Por su parte, Isa ha asegurado: «Tienes que entender que desde fuera vuestras broncas las hemos vivido tanto tu madre como yo. Realmente para mí no es una cosa normal como con cualquier otro concursante… Esto para mí es complicado por ser familia, supongo que para ti también».

En la misma línea, Isa le ha afeado sus actitudes con Asraf. Una crítica que Alma ha aprovechado para asestarle un golpe: «Las de Asraf hacia nosotros, ¿te han gustado todas?». «¿Sabes lo que pasa? No sé lo que habrá hecho Asraf por detrás, pero yo lo que sé es que las imágenes no mienten», ha saltado Pantoja. Al verse cuestionada, Alma ha preguntado: «¿Entonces mentimos diecisiete personas?». «¿Asraf te ha insultado por detrás? ¿Te ha chillado a la cara?», le ha preguntado directamente Isa con un tono más duro. Por su parte Alma ha respondido afirmativamente: «De hecho esas imágenes mias gritando vienen porque él me dice que yo me siento en un ‘Deluxe’ a vender a mi familia».

«No hay mayor ciego que el que no quiere ver»: la advertencia de Alma a Isa

«Perdona, eso viene porque empezáis a hablar una cosa de la familia», le ha cortado Isa. Antes de que ésta terminase, Alma ha explotado asegurando que lo que estaba contando era mentira. «Tú no estás allí. Entonces no puedes saber por lo que vienen», le ha arreado. «No vamos a ser hipócritas. Aquí todos hemos hablado de la familia», ha defendido Isa, ante lo que Alma ha aseverado: «Quien mete a la familia es Asraf desde el minuto uno. Diecisiete personas no podemos estar equivocadas cariño mío, que no hay mayor ciego que el que no quiere ver».

De vuelta a los conflictos que Asraf ha protagonizado con Alma, esta última ha desvelado: «En esas imágenes he perdido las formas, pero lo que viene antes es que este señor dice que me siento en un plató de televisión, en un Deluxe, a vender a mi familia». «Es que tú has ido a un plató a hablar de tu padre y es familia, Alma», le ha reprochado Isa Pantoja. «Los sentimientos son míos. No hablo de si ha sido bueno o malo. Yo hablo de mis sentimientos», se ha defendido la Bollo mientras que ha acusado a Asraf de sus malas artes durante la convivencia. Eso sí, sin poner un mísero ejemplo.

Al ver que Isa Pantoja seguía defendiendo a Asraf, Alma ha vuelto a explotar: «Te falta. No te puedes quedar con lo que a la persona le interese. Hay que ser justa y equitativa con todo y cuando se habla de una cosa hay que abrir el abanico». En la misma línea, la exconcursante ha asegurado que es Asraf el primero en saltar: «Empieza él. No sé cómo explicártelo. Si Asraf empieza, yo no me voy a callar». «Por qué tenéis ese comportamiento tan desproporcional. Si eres tú la que se le pone ahí cerca (de su cara). Si eso lo hace Asraf, ahora mismo estaría fuera del programa. Lo sabes, ¿no?», le ha soltado Isa Pantoja.

Isa Pantoja no se calla y define implacable a su prima

Este último comentario ha despertado la furia de una Alma, que se ha retratado durante toda la entrevista como una altanera y altiva: «Sí y ahora mismo estaríamos en la final comprando la penita que vendéis. Venga hombre por favor, que sabéis mucho de tele». «Tú no me puedes decir eso Alma», le ha cortado Isa en referencia a que su madre Raquel lleva viviendo del cuento de la tele durante muchos años. «Yo te puedo decir eso porque mi madre ha trabajado en la tele», le ha arreado Alma. Al escuchar eso, Isa Pantoja ha definido su actitud de «soberbia», «poco humilde» y maleducada por sus «malas formas», lo que ha hecho explotar a Alma: «Soberbia no, cansada. La humildad tienes que demostrarla tú y tu novio, los dos»





.