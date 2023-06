La escandalosa difamación de Manuel Cortés contra ‘Supervivientes’ que tienen que censurar

Manuel Cortés volvía a hacer gala nuevamente de su escasa educación, de su altanería, de su insolencia, de su engreimiento y de su carácter explosivo y tremendamente desagradable. Lo demostró en la nueva gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ con su hermana Alma Bollo en plató enfrentándose a todas las polémicas que han rodeado a su concurso.

La joven entró en el plató manteada por familiares y amigos y asistiendo, en primer lugar, a un vídeo con los mejores momentos en la isla. Pero la velada no tardaba en caldearse cuando tuvo que hacer frente a su prima Isa Pantoja. La hija de la tonadillera le reprochó su actitud permanentemente belicista con Asraf Beno durante todo el concurso y Alma respondió repitiendo el manido argumento de la doble cara del marroquí en función de si hay cámaras delante o no.

También acusó a Asraf de chillarle y gritarle, algo que no se ha visto nunca en ninguna emisión del programa. Y todo esto, con unos aires de grandeza, probablemente heredados de su madre Raquel Bollo, que se hacían completamente insoportables. El clima de tensión era irrespirable hasta desde casa. De hecho, Isa no se cortó y le definió bien definida por cómo se estaba retratando en su paso por ‘Supervivientes’. «Eres muy soberbia, tienes que demostrar más humildad», le espetó a su prima. «La humildad la tenéis que demostrar tú y tu novio. No me voy a callar más porque no es justo», contraatacaba una Alma desaforada.

Alexia y Carmen Borrego desatan la cólera de Manuel Cortés

No obstante, más nerviosa se ponía a continuación cuando Carlos Sobera daba paso a colaboradores del plató como Alexia Rivas o Carmen Borrego para que comentaran su controvertido concurso. «Yo te quiero dar la enhorabuena por su supervivencia pero me parece excesivo el autobombo que te das todo el rato diciendo que tú eres verdad. No eres la única que eres verdad, también hay mucha gente que es de verdad y lo es sin necesidad de perder las formas. Acusas a los demás de hacer televisión barata y parece que tú estás en la CNN. Aquí estamos todos por lo mismo. Y también te recuerdo que estás aquí porque la gente lo ha decidido aunque menosprecies a otros compañeros que siguen en la isla. Hablas mucho de que sabes de televisión, pero todos estamos haciendo televisión y ninguna es distinta de la otra. Has despreciado a Artur y a él le han preferido dejar en la isla y tú estás aquí», le soltaba Alexia. Un auténtico bofetón sin manos sin paliativos.

«Eres tan ridícula y tan falsa porque dijiste una cosa tan diferente allí en el agua cuando no había cámaras grabando que, cuando llegas aquí, se te desmonta todo», le replicaba entre descalificativos Alma. Pero a ésta le quedaba recibir otra amonestación de Borrego por sus constantes ataques a Asraf, al que entre todos están haciendo ganador: «Yo tengo que decir que has hecho un concurso estupendo, pero no me han gustado nada los enfrentamientos y cómo te has peleado con Asraf».

Carlos Sobera frena a Manuel: «No existe un sesgo por parte de nadie»

Justo en ese momento, Manuel Cortés no dejaba ni responder a su hermana y saltaba como un miura con unas palabras que, nuevamente, eran una ofensa contra la organización de ‘Supervivientes’. Un enésimo ataque al programa que le ha dado de comer durante estos meses. «Mira, Carmen, no te lo voy a permitir más. Hemos tenido todos muchísimas peleas y las únicas peleas que valen para este concurso son las de los hermanos Bollo con el novio de Isa Pi. Se acabó. Estoy hasta la polla. Ya está bien. Ya está bien, Carlos, porque lo que no se ve son los momentos en los que, aun estando peleados, hemos convivido con Asraf como buenos supervivientes», gritaba fuera de sí y agitando una vez más la sombra de la manipulación en las imágenes.

Ante ese desagradable e inadmisible estallido de Manuel Cortés, Carlos Sobera cortó el debate súbitamente y, como no podía ser de otra manera, censuró esas faltas de respeto: «No todo el mundo está a gusto con lo que se comenta de él, pero no existe un sesgo por parte de nadie y, luego, no olvidemos que aquí todos los que están, incluido yo, son profesionales y no se les puede perder el respeto. Se acabó».