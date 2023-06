Alma Bollo señala al causante de su expulsión de ‘Supervivientes 2023’ y traerá cola

Alma Bollo ha reaparecido en el plató de ‘Supervivientes 2023‘ tras su salida del reality. Después de reencontrarse con sus familiares y algunos excompañeros, la hija de Raquel Bollo ha hecho balance de sus más de tres meses en el espacio de supervivencia. De igual manera, la joven ha podido hacer frente a sus mayores polémicas y aclarar un asunto que le quedó pendiente tras su anterior intervención.

Hablamos del señalamiento que Alma Bollo hizo sobre su final en el concurso. En su momento, la joven llegó a asegurar que no aguantar en la semifinal de la prueba de líder precipitó su salida del espacio. Una marcha de la que responsabilizó a Bosco Blach. Precisamente Carlos Sobera le ha preguntado por ello en el plató de ‘Supervivientes’.

«El otro día decías algo importante y es que ese momento urna con Bosco era el momento responsable de tu salida de ‘Supervivientes 2023’. ¿Sigues pensándolo igual?», ha sido la intervención del presentador. Consciente de lo que supone señalar a su compañero, Alma Bollo ha querido matizar sus controvertidas palabras: «Bueno, a ver no tanto como responsable».

Alma Bollo desvela la causa que precipitó el final de su concurso

No obstante, Alma Bollo ha proseguido poniendo el foco en esa prueba: «Haciendo una valoración, creo que lo que me puede jugar una mala pasada en cuanto al concurso que llevo es no haber aguantado 21 horas ahí como Bosco. Para mí lo vi inviable y aguanté hasta que el cuerpo pudo y no tenía ningún tipo de duda que ellos tres (Artur, Asraf y Bosco) iban a dejar sus manos ahí». En definitiva, nuevamente echando balones fuera.

Así pues, sobre su compañero, Alma ha apuntado: «De hecho, el pobre Bosco decía «¿podemos levantar las manos los tres?»». Por ende, la superviviente también ha achacado su final en el concurso al desconocimiento sobre lo que podría pasar, lo que le hizo mella en su estado anímico. «Yo me sentía con mucha fuerza y con capacidad de aguantar. La capacidad de aguante en ‘Supervivientes’ para mí no ha jugado en mi contra, pero es cierto que dentro no sabíamos nada».