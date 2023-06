«Injusto»: Isa Pantoja golpea a la organización de ‘Supervivientes’ por lo ocurrido con Alma

Uno de los momentos más esperados de la emisión de ‘Supervivientes 2023: Conexión Honduras’ ha sido el reencuentro a distancia entre Isa Pantoja y Alma Bollo. La última concursante expulsada ha podido ajustar cuentas pendientes con su prima después de que el reality le haya puesto al día sobre la polémica que ha rodeado su concurso aquí en España. Todo ello a pesar de que en un primer momento Alma ha rehuido de la invitación de hablar con su prima asegurando preferir a algún familiar o defensor más cercano.

«Llevo tres meses incomunicada y no sé cual es el show y de qué va la vaina», ha asegurado en un primer momento Alma Bollo. Tras ello, Isa se ha dirigido a ella para preguntarle cómo estaba. En la misma línea, Isa le ha expuesto: «Aquí como comprenderás hemos estado tu madre y yo. Ella os ha defendido y yo he defendido a Asraf. Aquí no hay show ninguno, es la realidad. Es una cosa que lo habéis vivido allí y nosotros simplemente hemos estado defendiendo nuestras posturas, lo que veíamos».

Isa Pantoja critica que la organización rompa el aislamiento de Alma antes de su vuelta a España

Lejos de quedarse callada, Isa Pantoja ha querido enviarle un mensaje de apoyo a una descolocada Alma Bollo y, en mitad de esa intervención, ha disparado un buen dardo a la organización del reality: «Los videos que te han puesto prácticamente son todos con el concurso que ha hecho tu hermano. Yo quiero decirte que me parece injusto que estés viendo estos vídeos allí, puesto que no tienes toda la información como tú bien has dicho. Voy a esperar a que vengas a plató para que puedas ver todo y poder hablar». Un mensaje que, como decimos, muchos han interpretado como un palo a ‘SV’.

«No he entendido ni me han gustado algunos comportamientos tuyos que he visto hacia Asraf», ha concluido Isa. La respuesta de Alma no se ha hecho esperar: «Al final como tú dices, es algo que vivimos aquí y no vivis allí. Tú has estado aquí y sabes perfectamente cómo es esto. No todas las sensaciones que tenemos aquí se trasladan allí. Ya te dije en su momento que lo que tuviese con Asraf es con Asraf».

En la misma línea, Alma ha asegurado: «No sé a qué comportamientos te puedes referir. Todo lo que he hecho, lo he hecho siendo verdad. Soy lo que soy, lo he hecho con la verdad y me he comportado con la verdad al igual que con la justicia… Cuando lo he tenido que defender porque me ha parecido injusto lo que ha pasado con él, lo he hecho. Esto es lo que he vivido aquí y es la parte que Asraf nos ha mostrado a nosotros. Una parte que contigo y en tu vida diaria no muestra porque no es necesario».

«Por supuesto que no es comparable lo que tengamos en la vida fuera con el concurso», ha replicado Isa Pantoja. Así pues, ha apuntado: «Creo que cada uno vive su verdad y no hay que invalidar a nadie porque cada uno lo vive a su manera. Espero que, cuando vengas, lo veas todo y hablemos». En el caso de Alma, su respuesta ha sido contundente: «Lo que quiero que quede claro es que aquí no se ha invalidado a nadie. En ningún momento no se ha dejado a Asraf ser como es». «No hablo de eso, hablo de cuando se dice «mi verdad». Cada uno tiene su parte», ha matizado Isa.

https://twitter.com/Supervivientes/status/1668016234791591936?s=20

«Me parece un circo»: el ataque de Alma Bollo a la deriva de su concurso en ‘Supervivientes’

Como respuesta, Alma Bollo ha apuntado: «Obviamente no hay una verdad absoluta sobre algo. Todo el mundo siente y ve a su forma. Yo te digo lo que he sentido y lo que yo he vivido y eso es algo mío que ni tú ni nadie me puede decir que no es así. Creo que todo esto al final está de más. Esto es un concurso».

Su réplica no se ha quedado ahí, puesto que la exconcursante ha sido especialmente dura con el tramo final de su concurso. «No soy yo quien tiene que juzgar absolutamente nada, es el público. A mí ya me han juzgado y estoy fuera. Solo quiero llegar a mi casa y estar con los míos. Sobre todo decir que estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho aquí, de dónde he llegado».

La parte más crítica se ha vivido a posteriori cuando Alma ha rematado: «De verdad, si este era el precio que tenía que pagar por llegar a la final, os doy gracias a todos por sacarme a estas alturas. Por lo que he visto me parece un circo en el que yo no voy a entrar. Lo que tenga que hablar contigo Isa lo hablaré como he hecho siempre… Yo no me voy a pelear con absolutamente nadie de mi familia en un plató de televisión ni por ‘Supervivientes’ ni por 200.000 euros».