Alma Bollo deja mal parado a Bosco por lo que verbaliza tras ser expulsada de ‘Supervivientes’

Alma Bollo se convirtió el pasado jueves en la última expulsada de ‘Supervivientes 2023’, quedándose así casi a las puertas de la final. A la hija de Raquel Bollo no le ha sentado nada bien tener que abandonar la isla y, sobre todo, haber sido expulsada frente a Bosco, contra el que no ha dudado en cargar.

La hermana de Manuel Cortés se ha tirado a la yugular del sobrino de Pocholo Martínez Bordiú durante una entrevista concedida al equipo de ‘Supervivientes’ antes de regresar a España. «Ya estoy un poco más relajada, pero me ha costado. Pasas aquí muchos meses y ahora te quedas a las puertas. Es un sentimiento agridulce», ha empezado diciendo.

Muy resentida con su compañero de concurso, Alma Bollo cree que ella es más meritoria que él de continuar en el reality. «No entiendo por qué Jonan y yo hemos llegado a esta situación. Y tampoco entiendo mi posición aquí ahora mismo, cuando lo he dado todo por el concurso. Me he dejado la piel, el alma y hasta el pelo. Pienso que Bosco, que estaba nominado con nosotros, en cuanto a supervivencia ha hecho mucho menos», asegura la joven.

«Lo mejor que me llevo son mis bebés», dice Alma Bollo, refiriéndose a Adara y Jonan

Pese a esto, la exconcursante prefiere quedarse con lo bueno de su paso por el concurso. Además, deja claro que está muy orgullosa de todo lo que ha conseguido: «La clave es no haberme defraudado a mí misma nunca y eso es lo que me llevo». «He aprendido mucho. A valorar lo que tengo en mi día a día, la falta que me hacen los míos y lo mejor que me llevo son mis bebés, Adara y Jonan», ha proseguido Alma Bollo. La joven cree que ha superado «con creces» el reto. Y solo se va con la espinita clavada de que, a su juicio, tendría que haberse salvado ella y no Bosco.

No obstante, y pese a su expulsión, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete podrá disfrutar este sábado de una fiesta que la organización de ‘Supervivientes’ ha preparado a los concursantes con motivo de los 100 días que ya llevan en la isla. Tras la fiesta, la joven regresará a España, donde se reencontrará con su madre y con su hermano.