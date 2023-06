Bosco da mucho (pero mucho) que hablar en ‘Supervivientes’ y el motivo salta a la vista

Cuando queda menos de un mes para la final de ‘Supervivientes 2023′ Bosco, por fin, se ha desprendido de su inseparable bañador. Y es que a la mayoría de los concursantes les hemos visto lucir diferentes trajes de baño. Sin embargo, al sobrino de Pocholo tan solo le habíamos visto con un bañador, hasta ahora.

Por primera vez después de tres meses de concurso, los compañeros del joven han podido verle con un turbopáquet. Y se han quedado estupefactos al observar lo que se escondía debajo de la ropa interior. Tanto es así que se ha convertido en el tema del momento en Cayo Paloma.

La más sorprendida por los atributos de Bosco ha sido Adara: «No he visto nada semejante en mi vida. Dios Santo. Estoy shocked. No puedo dejar de mirarlo. Cada vez que lo veo es más grande. No he visto nada semejante en mi vida. Le va a quitar el puesto a Nacho Vidal», comentaba a sus compañeros. Por su parte, Alma Bollo reconocía haberse «quedado sin palabras con la ‘dotación semanal'».

Bosco deja en shock con el tamaño de su miembro

«Ahora entiendo quien es tu tío Pocholo. Ahora entendemos lo de los boscolitos. Yo se lo había visto, pero con el slip parece más. Es que yo no la tengo tan grande», se reía Jonan. A lo que Alexia Rivas añadía, continuando con la broma: «Sería boscolon. Ya está chicos, podéis iros a vuestra casa, Bosco gana».

Alma y Jonan intentaban convencerle para que apareciese así en la gala del jueves. «Si no te salvan el martes, vas con el tanga, es una buena llamada de atención, yo votaría», le sugería, a carcajadas, la hija de Raquel Bollo. El concursante prometió que si se salvaba de la nominación, se quedaba en calzoncillos durante unos días. Pero, finalmente, Bosco no pudo liberarse de seguir en la palestra.

Fue Artùr el concursante salvado durante la ceremonia de salvación de este martes en ‘Tierra de Nadie’. De esta forma, el aristócrata, Jonan y Alma Bollo continúan en la palestra y uno de los tres se convertirá el próximo jueves en el próximo expulsado de ‘Supervivientes 2023’.