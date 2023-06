Adara cava su tumba con lo hecho a Alexia en ‘Supervivientes’: «Acaba de perder el concurso»

Momento de gran tensión el presenciado durante la emisión de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’ entre Alexia Rivas y Adara Molinero. La trifulca entre ambas se ha vivido durante una de las polémicas dinámicas planteadas por la organización. En concreto, tanto Ana María Aldón como Alexia Rivas han tenido que juzgar la labor de sus compañeros como supervivientes en calidad de fantasmas del pasado.

Una evaluación, la que ha hecho Alexia Rivas en un momento determinado, que ha terminado por hacer explotar a Adara Molinero. La periodista no ha tenido reparo en señalar a Adara Molinero como la concursante que hace menos de lo que realmente dice y alardea. Y la madrileña no lo ha consentido. «Como han venido dos personas de fuera a juzgarnos solamente cinco días y llevamos tres meses y pico dejándonos la piel, a mí me gustaría juzgarlas a ellas como fantasmas del pasado», ha apuntado.

En la misma línea, Adara no ha dudado en señalar el comportamiento de Ana María Aldón y, sobre todo, el de Alexia, a la que ha acusado de «tomar el sol» simplemente. Como si ella hiciera algo más en la isla. «Se suponía que venían los fantasmas del pasado a levantarnos, a motivarnos y no ha habido nada, se ha esfumado. Estoy muy orgullosa de mí, de haberle echado cojones y haber seguido hacia adelante», ha proseguido defendiéndose. Lejos de quedarse callada, Adara también ha cargado contra la organización de ‘Supervivientes’: «No tenemos por qué aguantar que vengan estas dos señoras a juzgarnos después de todo el trote que llevamos».

Una crítica, la de Adara Molinero, que ha tenido respuesta por parte de Alexia Rivas: «Si no quieres que te juzguemos, díselo al programa que nos ha obligado a juzgarte». «Como fantasma del pasado vales menos cero porque nos has aportado cero. Lo único que has hecho ha sido meter caquita y tumbarte a tomar el sol», le ha arreado Adara frente a la respuesta de la colaboradora, que aseguraba no importarle lo que ésta le decía. «Adara, sinceramente, lo que dices de mí dice más de ti que de mí. Yo nunca me metería con una compañera», le ha reprochado.

Adara Molinero, a la yugular de Alexia Rivas

Pongo esto por aquí y no comento🤦‍♀️ pic.twitter.com/I1w2agH7KF — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 6, 2023

Los ataques por parte de Adara han sido incesantes: «Nos has aportado cero y para eso, haberos quedado en España. Encima te metes en una discusión totalmente equivocada y a meter caquita. Vosotras decís vuestra opinión y yo la mía. Me he quedado más a gusto que un arbusto. Se tenía que decir y se dijo». «Estamos haciendo esto porque nos lo ha pedido el programa y es un respeto al programa», ha vuelto a incidir Alexia.

A pesar de ello, Adara ha seguido enrocada: «Dejas mucho que desear porque no has aportado nada». «Siento que estés tan triste», ha soltado con cierta sorna Alexia. Un comentario que Adara ha aprovechado para responder. «Con la única con la que no me río es contigo porque con todos los demás me parto y me descojono y me parto el culo. Por lo menos, habernos dado algo de contenido». «Ya lo das tú todo. Yo estoy muy contenta con ser como soy, ya lo das tú por mí», ha concluido la periodista y ahora fantasma del pasado.

Cuando parecía que todo se había calmado, la refriega ha continuado cuando Alexia ha mostrado su decepción. «Si tú das, recibes y te aguantas», le ha reseñado la superviviente ante lo que Alexia le ha soltado: «Que tú no estás de jueza». «La réplica define a cada uno», ha vuelto a señalar Alexia.»Lo que te define a ti es lo que has estado haciendo estos días. Que te contraten para hacer eso… Menos mal que nosotros damos contenido», ha vuelto a atacarle Adara. «Perfecto, ya está. Vas a heredar la isla, te van a empadronar en Honduras», le ha espetado Alexia. Finalmente, Adara ha soltado en el mismo tono de sorna: «Ojalá cariño, ojalá una islita con mi nombre. Me encantaría».

La audiencia dicta sentencia contra Adara Molinero, que se aleja de la victoria por momentos

La voraz y desproporcionada reacción de Adara Molinero contra Alexia Rivas ha movilizado a los espectadores. Las opiniones son unánimes y todos dictan sentencia contra la concursante. Muchos son los que señalan que la superviviente ha tirado por la borda su concurso debido a la actitud que está adquiriendo y a los ataques empleados. De hecho, son muchos los que critican su nula educación: «Adara demostrando la poca educación y humildad que tiene».

