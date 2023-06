Alexia Rivas señala lo que está viendo contra Asraf en ‘Supervivientes’ y Alma Bollo le censura

La llegada de Alexia Rivas a ‘Supervivientes 2023‘ ha desencadenado un torrente de conflictos en Cayo Paloma. La superviviente, que ha llegado en calidad de fantasma del pasado, ha vivido un sinfín de enfrentamientos con Alma Bollo a causa de la enemistad que esta última mantiene con Asraf Beno. No ha sido el único conflicto de la joven puesto que Alexia ha tenido que hacer frente también a las críticas que Adara Molinero y Jonan Wiergo vierten sobre ella.

El conflicto ha comenzado cuando Asraf le ha afeado a Arthur que esté pelando y guardándose almendras todo el rato. Una crítica que Alexia Rivas ha apoyado. «Que no me tomes por tonto. Yo me hago el tonto, pero no soy tonto. Ya está», le ha replicado al modelo ucraniano cuando éste le aseguraba que no era ningún problema. En ese momento, Alma Bollo se ha sumado a la trifulca: «Le estás dando la vuelta a algo que no lo tiene porque estáis hablando de cosas distintas. Le estás dando la vuelta y no me da la gana. En mi cara no me lo haces, en mi cara no. A mí tú no me vas a poner loca».

«Parece que tengo que estar callado y si salto es algo malo», le ha replicado Asraf ante lo que Alma ha soltado con cierta sorna: «Es verdad, pobrecito Asraf qué malos somos». Momento en el que Alexia Rivas ha saltado para defender a Asraf: «Hay que respetar lo que le molesta a cada uno. Esto no es aquí calladitos estamos más guapos». «Pero es que nadie está aquí calladito», le ha arreado Alma. «Se lo estoy diciendo a él, que si a Asraf le molesta eso tiene derecho a decirlo», ha replicado Alexia. «¿Quién ha dicho que no tenga derecho tía?», se ha preguntado la hija de Raquel Bollo.

En ese momento, Alexia Rivas ha asegurado que había hasta tres concursantes atacando a Asraf, lo que ha hecho explotar a Alma: «O sea el nivel… o sea la papeleta que queréis traer desde España es… Cuando tú dices tres personas atacando, ¿qué tres personas atacando? ¿Quién le está diciendo que no tiene derecho? ¿Quién le está quitando el derecho? Cuando tú dices que hay tres personas que están atacando al pobrecito de Asraf es porque estás señalando a tres personas que van en contra de uno y eso es lo que es. A mí no ni por amiga ni por amigo».

Unas palabras que han colmado la paciencia de Alexia: «Deja de insinuar cosas. Dímelas. Por amigo o por amiga… Asraf no es amigo mío». Por su parte, Alma ha asegurado que Alexia e Isa son amigas, lo que la periodista ha negado rotundamente: «No soy amiga de su novia. Conozco a Isa y es una persona a la que tengo muchísimo cariño». Visiblemente cansada, Alexia ha concluido asegurando: «A mí estos números simplemente porque diga una opinión no».

Alexia Rivas, al borde del llanto por los ataques de Alma

La acusación de Alma Bollo ha hecho mella en Alexia Rivas puesto que la joven no ha podido evitar derrumbarse. «Estoy bien. No quiero que me vean ni discutir ni llorar mis padres, no estoy concursando. Da igual. A mí me dice que yo sé lo que digo por decir discutir en vez de pelear y ella no sabe lo que dice cuando dice papeleta. ¿Papeleta de qué?», han sido las palabras de Alexia. Por su parte, Asraf ha asegurado: «Alexia no tiene ningún compromiso conmigo de nada. No entiendo ese ataque». Así pues, en la otra punta del cayo, Alma ha concluido mostrando su hartazgo por dicha situación: «Estoy ya cansadita de que diga que tres personas atacando al pobre de Asraf».

Adara Molinero y Jonan Wiergo no se cortan contra Alexia Rivas

Alma Bollo no ha sido la única en posicionarse contra Alexia Rivas. Tanto Adara como Jonan no han tenido reparo en reseñar la amistad que une a la periodista con Isa Pantoja, novia de Asraf, como motivo de la defensa de ésta a Asraf Beno. En un primer momento, Adara ha reseñado la actitud pasiva de las fantasmas del pasado: «Muchas invitadas, pero el contenido siempre lo dan los mismos».

Poco después, Jonan ha apuntado: «Alexia vino a proteger al amiguito de la novia». «Alexia es amiga de Isa, no lo sabía», ha exclamado Adara ante lo que Jonan ha reseñado: «Claro, por eso le preguntó tantas veces que cómo se encontraba usted y cómo se veían las cositas en España». En la misma línea, el influencer ha soltado: «Anda que ha tardado en preguntarle, madre mía». Por su parte, Alma ha terminado criticando: «Cuando tú viene una persona del exterior y lo primero que preguntas es cómo se me está viendo es porque tú no estás a gusto y conforme con lo que estás haciendo».