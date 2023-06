Alma Bollo se marcha súbitamente de ‘Supervivientes’ en directo y esta es la causa

Alma Bollo no atraviesa por su mejor momento en ‘Supervivientes 2023‘. De hecho, la continuidad en el concurso de la hija de Raquel Bollo ha llegado a estar en juego después de lo que ha hecho en plena gala. En concreto, la joven se encontraba disputando la prueba de líder cuando ha terminado siendo eliminada frente a Asraf y Bosco. Precisamente después de eso, Alma ha estallado y se ha fugado súbitamente del directo, lo que ha hecho saltar las alarmas.

«Carlos tengo que decirte que Alma ha desaparecido. Como veis, no está ahora mismo con nosotros y está diciendo a la organización que no quiere ni entrar en Palapa. Vamos a ver qué pasa, te lo cuento enseguida», ha comunicado Laura Madrueño. Por su parte, Carlos Sobera ha reaccionando diciendo: «No me digas es por favor, que precisamente estábamos hablando aquí de la carita de tristeza que se les había puesto a ella y a Jonan y me daría mucha pena que ahora quisiera abandonar. Sobre todo por lo que hemos explicado».

En concreto, el presentador ha hecho referencia a la reacción de Alma Bollo cuando el reality les ha comunicado la permanencia de Raquel Arias como concursante del pasado. Sobera ha asegurado que se trata de una decisión tomada improvisadamente por la organización debido a la baja médica de Manuel Cortés. Al conocer ese giro de acontecimientos, tanto Jonan como Alma Bollo han mostrado su desasosiego e incluso su intención de abandonar el reality.

La inagotable defensa de Raquel Bollo

Poco después, en plató, la madre de la joven intentaba justificar su comportamiento. «Espero que se le pase. Ha tenido una semana mala. Para ella la pena por la pérdida de su hermano por los motivos que han sido, aunque no se demuestre tanto, la lleva por dentro. También esta semana la han visto con sus mareos… Alma tiene el colon irritable, con lo cual creo que se le ha juntado un poco todo», ha comentado Raquel Bollo.

Finalmente, después de una pausa publicitaria, Carlos Sobera ha confirmado la permanencia de Alma Bollo en el reality. «Estamos de susto en susto. Tengo que comunicar algo que es importante para que todo el mundo esté relajado y es que Alma ya está más tranquila, más relajada, y va a volver a ‘La Palapa’. Esto es buena noticia», han sido las palabras del presentador.