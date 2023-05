Belén Esteban sentencia así de cruda la entrevista de Carlos Sobera con Ginés en ‘Supervivientes’

El pasado martes, Carlos Sobera entrevistó a Ginés Corregüela, el último expulsado de ‘Supervivientes 2023‘ en ‘Tierra de Nadie’. Una intervención que Belén Esteban ha calificado de «vergonzosa», lo mismo que piensa la mayor parte de la audiencia. Y es que, la actitud del ‘rey de los bocadillos’ dejó mucho que desear.

Este miércoles, 17 de mayo, en ‘Sálvame’ han analizado punto por punto la entrevista. Y, sin duda alguna, una de las más duras ha sido Belén Esteban, quien ha asegurado, sin pelos en la lengua: «La entrevista me pareció espantosa». Para la colaboradora, lo que peor le pareció fue la actitud «subida» de Yaiza Martín, la novia de Ginés. También felicitó a Marta Peñate por lo que les dijo: «Tuvo narices».

Según Belén Esteban, «lo único» que quiere Ginés con Yaiza es «dinero»

«Este señor lo único que quiere con ella es dinero», ha dicho la de Paracuellos, que cada vez está más segura de que esta relación está basada en el interés y que de amor tiene poco. La colaboradora ha querido destacar el papel de Laura, la hija de Ginés. Ésta, a diferencia de su hermana Miriam, sí que quiso estar en el plató para recibir a su padre. Aunque tuviera que estar frente a frente con la novia de éste.

Belén Esteban ha tildado de «vergonzoso» lo ocurrido en el plató de ‘Tierra de Nadie’. Y cree que, para vergüenza, la que debió pasar «su hija». Si bien reconoce que no pudo evitar emocionarse al ver a los padres de Ginés llorar al recibir a su hijo. Especialmente conmovido se mostró el padre, ya muy mayor, quien se ponía a llorar cada vez que Carlos Sobera le preguntaba algo.

«Sí, a uno hijo se le perdona todo. Bueno la madre lo dijo, que no quiere que esté (con Yaiza), pero me dio una pena cómo lloraba ese hombre con su mujer…», ha comentado Belén Esteban.

La actitud de Ginés con sus padres y su hija ha sido muy criticada

La actitud de Ginés fue, para muchos, excesivamente fría, tanto con sus padres como con su hija. Y eso que la madre, como buenamente pudo, intentó defender su concurso: «A veces lo ha hecho mejor, otras veces peor. Los padres no vemos los fallos de los hijos… Hemos venido para que mi hijo no se encontrara solo, darle un abrazo a mi hijo que es lo que más quiero en el mundo».

Por su parte, su hija Laura, cree que el concurso de su padre se lo cargó la entrada de Yaiza: «Desde que entró Yaiza mi padre fue cuesta abajo y sin frenos. Él estaba manipulado, embrujado, no era él». No obstante, Ginés siguió defendiendo su relación con la canaria. Aunque también prometió llamar a su hija Miriam para arreglar sus problemas. Una llamada que, según la joven, aún no se ha producido.