Adela González desmonta el complot que Yaiza ha orquestado con Ginés tras ‘Supervivientes’

La entrevista de Ginés Corregüela en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ y su esperado reencuentro con Yaiza Martín no paran de colear y ‘Sálvame‘ ha abordado este miércoles todo lo que se vivió en el plató. Ademas, ha contado con la protagonista vía telemática para dar explicaciones que, como siempre, han sonado nada convincentes. Y, en mitad del debate, Adela González ha sido especialmente crítica con las evasivas de la pareja ante los rumores de embarazo. Ambos están jugando a la ambigüedad para seguir estirando el chicle y sacar tajada de lo que parece cada vez más un montaje.

«Yo como espectador creo que Ginés es un hombre que está en manos de una señora que hace con él lo que le da la gana. Y si mañana le dice ‘Ginés, al poli’, pues al poli. Está anulado de voluntad», ha sentenciado abiertamente Kiko Hernández.

Unas declaraciones que Adela González no ha compartido, responsabilizando a los dos de esta inverosímil trama. «Kiko, pero él está participando de esto exactamente igual que ella. No sabemos quién de los dos lleva la batuta. No lo sabemos. Pero Ginés está en lo mismo y no creo que esté haciendo algo que no quiera hacer», ha opinado la presentadora.

«Porque si no quieres hacerte un poli Deluxe, no vas a Tierra de Nadie y dices: ‘bueno, ya lo diré yo en el polígrafo. ¿Hola?», ha añadido sin dar crédito a que el exconcursante se postulara en pleno plató de ‘Supervivientes’ a someterse a la máquina de la verdad de Conchita. «Están bien compenetrados. Tienen la mente en lo siguiente», ha aseverado Adela sobre el complot de Ginés y Yaiza.

Adela González: «Yaiza lleva calentando el polígrafo de Ginés desde el primer momento en el que puso aquí el pie»

Acto seguido, Kiko Hernández ha recordado lo que Yaiza le dijo el pasado viernes en el ‘Deluxe’ cuando no había cámaras. «Yaiza hizo una promesa. Me dijo: yo no hablo porque no está aquí Ginés, pero cuando esté Ginés voy a despachar lo más grande de su exmujer, de su hija, de sus hermanas, de sus padres. Lo voy a contar todo’. Y ayer vemos ahí a los dos pasándose la pelota y no diciendo absolutamente nada», ha afeado el colaborador.

Ha sido entonces cuando, al hilo, Adela González ha ido más allá y ha desarmado la estrategia deliberada por Yaiza Martín, así como sus verdaderas e inmediatas intenciones. «Pero no te das cuenta, Kiko, de que ella lleva calentando el polígrafo de Ginés desde el primer momento en el que puso aquí el pie. Que dijo ‘cuando venga él, cuando venga él’». Lo que está haciendo es subir, subir esto», ha afirmado en referencia a su calculada estrategia de cebar el asunto para elevar el caché y embolsarse más dinero con todo este entramado.