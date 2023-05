Lo sucedido con los padres de Ginés en pleno ‘Supervivientes’ fuerza a Sobera a despacharles

Este martes, 16 de mayo, en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie‘, Carlos Sobera tenía que recibir al último expulsado del reality, Ginés Corregüela. Sin embargo, los auténticos protagonistas de la gala fueron sus padres, quienes acudieron al plató a recibirle y acabaron totalmente derrumbados y sin poder contener el llanto.

La incógnita sobre si alguien iría a recibirlo tras su llegada de Honduras quedaba resuelta al comienzo de la gala. Evidentemente, Yaiza y el resto de sus compañeros expulsados estarían en el plató, pero, ¿y sus familiares? Para resolver este enigma, el presentador conectaba en directo con la sala en la que se encontraba la familia de ‘el rey de los bocadillos’. Ahí hemos podido comprobar que los padres del tiktoker habían viajado desde Jaén para recibirle.

Carlos Sobera ha aprovechado para preguntarles por el concurso de su hijo. «A veces lo ha hecho mejor, otras veces peor. Los padres no vemos los fallos de los hijos», comentaba Catalina, la madre del agricultor. Esta fue la más clara a la hora de hablar de la relación de su hijo con con Yaiza. «Esa mujer no le conviene. No se lo merece», sentenció Catalina, mientras Carlos Sobera la sujetaba del hombro, mostrándole todo su apoyo. Por su parte, Antonio, quien no dejó de llorar desde que pisó el plató, confesaba que su hijo «es muy buena persona. Todos erramos».

Además de sus padres, también esperaban a Ginés su hija Laura y varios amigos. La que no acudió, como ya advirtió el pasado domingo en ‘Conexión Honduras’, fue su otra hija, Miriam. Ya que no estaba de acuerdo con la actitud de su padre en ‘Supervivientes’, y prefería recibirle en privado. Según Laura, «desde que entró Yaiza, mi padre fue cuesta abajo y sin frenos. Él estaba manipulado, embrujado, no era él».

Carlos Sobera tiene que cortar la entrevista ante el desconsuelo de los padres de Ginés

El presentador también quería saber el motivo por el que habían decidido asistir al plató. «Para que mi hijo no se encontrara solo, darle un abrazo a mi hijo que es lo que más quiero en el mundo», manifestaba Catalina, mientras que Laura tenía que abrazar a su abuelo, que no podía parar de llorar. En ese momento, hemos podido ver a Carlos Sobera visiblemente emocionado con la situación, e intentando contener las lágrimas.

Aunque el reencuentro del expulsado con sus padres ha sido muy emotivo, la entrevista de Carlos Sobera a éstos no se ha extendido demasiado. Ya que, en cada pregunta que el presentador le hacía sobre su hijo, Antonio se echaba a llorar, buscando el hombre de su mujer para que no lo enfocase la cámara. «Voy a tener que dejar de preguntaros, porque cada vez que os digo algo a Antonio le da algo», señaló el vasco, antes de verse obligado a despedirlos súbitamente.

Aunque esa despedida también fue debida a que ninguno de los familiares quería coincidir con Yaiza Martín, también presente en el plató. Si bien su hija Laura sí que decidió quedarse, aunque tuviera que coincidir con la novia de su padre. El programa aprovechó un corte publicitario para que Catalina y Antonio abandonasen el estudio de Telecinco, debido al mal rato que estaban pasando.