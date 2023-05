La funesta decisión de Miriam, hija de Ginés, a horas de su irrupción en el plató de ‘Supervivientes’

Tras su expulsión el pasado jueves, Ginés Corregüela ya ha vuelto a España y este martes se enfrentará a su primera entrevista en plató en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ con Carlos Sobera. Una vuelta en la que no se encontrará con su hija Miriam Corregüela después del fuerte enfrentamiento que mantuvieron ambos el domingo en la gala de Ion Aramendi.

Y es que tal y como ha desvelado José Antonio León en ‘Sálvame’, Miriam Corregüela ha tomado una decisión ante el regreso de su padre a España. Lo hacía desde Torreperogil, la localidad jienense en la que viven Ginés y su familia donde había acudido para intentar hablar con Isabel, la ex mujer del concursante.

«Las energías aquí son muy negativas. No me dicen si Isabel está en casa. Yo he hablado con Miriam Corregüela y me ha dicho que está de vacaciones y se está apartando unos días», comentaba José Antonio León. Además según él, toda la familia había decidido guardar silencio.

En ese sentido, el reportero de ‘Sálvame’ recalcaba que Miriam Corregüela «está petada» después de enfrentarse la semana pasada a Yaiza Martín en las diferentes galas y debates de ‘Supervivientes’ y de todo lo sucedido con Ginés en los últimos días.

«No va a ir al plató de ‘Supervivientes’, lo pasó fatal el domingo. Ha petado. Palabras textuales: ‘no puedo soportar esta situación y no puedo soportar a Yaiza’, esa guerra que tiene contra ella», señalaba José Antonio León sobre Miriam Corregüela.

La ausencia de Miriam Corregüela en el regreso de Ginés

De este modo, Ginés Corregüela no podrá ver a su hija Miriam este martes tras el encontronazo que vivieron el domingo pasado. A quienes si verá el rey de los bocadillos XXL en su vuelta a España será a su otra hija, Laura y a sus propios padres.