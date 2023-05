Kiko Hernández se atreve con el calificativo más demoledor posible para retratar a Ginés

La vuelta de Ginés Corregüela a España y su encuentro con sus padres y su hija Laura así como con Yaiza este martes en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ ha dado para mucho. Así, ‘Sálvame’ comenzaba este miércoles a debatir sobre el asunto con Belén Esteban, Kiko Hernández y Gema López muy claros contra el rey de los bocadillos XXL.

Todo después de ver un vídeo resumen de lo que sucedió en la gala y de cómo después de salir de Telecinco, Ginés decidió marcharse por separado de Yaiza con su familia. Aunque según revelaba José Antonio Avilés en realidad con quien se reunió después el ex-concursante fue con sus representantes.

Kiko Hernández, claro y rotundo con Ginés: «Una de las peores personas que ha pasado por un reality en televisión»

«Me pareció espantoso la entrevista que dio Ginés. Tengo que felicitar a Marta Peñate porque tuvo unas narices… Este señor lo único que quiere con Yaiza es dinero. Me pareció vergonzoso la vergüenza que pasó la hija. Me emocionó mucho los padres diciendo que a un hijo se lo perdona todo. Y me dio una pena el padre cómo lloraba», comentaba Belén Esteban de primeras.

Tras volver de publicidad, era Kiko Hernández el que no se contenía al criticar a Ginés Corregüela en ‘Sálvame‘. «Ayer lo que pedía una persona normal después de ver todos esos vídeos es que por lo menos apareciera la palabra perdón. Y aparece la palabra polígrafo, dinero, Yaiza y un padre que no para de llorar», aseveraba el colaborador.

«¿Crees que lo tenemos el viernes en el Deluxe?», le preguntaba entonces Jorge Javier Vázquez. «Seguro, a nosotros nos viene muy bien. Pero él como imagen ha quedado como una de las peores personas que ha pasado por un reality en televisión. Un tío sin sentimientos, que ha visto llorar a su hija. Yo cada vez detesto más a esta familia. Todos venimos por pasta, pero que no se les vea tanto las trampas, que antes del dinero está una hija que ha sufrido y un padre que está llorando», sentenciaba Kiko Hernández.

Por su parte, Gema López suscribía todo lo dicho por sus compañeros pero recalcaba que a Ginés le había salido la jugada perfecta. «Me produce vergüenza ajena ver a este señor pero le ha salido la jugada perfecta. Él quiso jugar a la tele con Yaiza y lo que se no se esperaba es que Yaiza iba a ir allí, que iba a hacer polígrafo y que sería entrevistado», añadía.